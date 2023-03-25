В Гонконге за рекордные $5,8 миллионов продали наручные часы (фото)

Имя покупателя не называется. Часы Patek Philippe, которые на аукционе назвали настоящим произведением искусства., имеют корпус из 18-каратного белого золота, вечный календарь, карту звездного неба и фазы Луны.

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В Гонконге на онлайн-аукционе Christie’s продали наручные часы за рекордные 5,8 миллионов долларов. Покупатель редкой модели часов Patek Philippe поделал остаться неизвестным. Эти часы Patek Philippe стали самыми дорогими часами, когда-либо проданными на онлайн-аукционе. Об этом пишет Robb Report.

Часы были проданы на аукционе под названием Top of the Time. Механизм часов Patek Philippe Sky Moon Tourbillon считается одними из самых сложных в мире.

Модель 6002G имеет корпус из 18-каратного белого золота и эффектный синий циферблат, украшенный выемчатой и перегородчатой эмалью.

Patek Philippe Sky Moon Tourbillon были проданы за 5,8 миллионов долларов Фото: Christie's

Также в этой модели часов есть минутный репетир, вечный календарь, карта звездного неба и фазы Луны. На аукционе их назвали настоящим произведением искусства.

Они крайне редко появляются на аукционах и их почти невозможно найти на рынке, в итоге они проданы за более чем половину итоговой суммы аукциона, равной 8,4 миллиона долларов.

Кроме этого на аукционе были проданы редкие Patek Philippe Grand Complications с автоматическим подзаводом. Их окончательная цена составила 999 541 доллар.

Напомним, ранее производитель роскошных часов Jacob & Co создал эксклюзивные часы для своего амбассадора, Криштиану Роналду.

Часы, которые были созданы в единственном экземпляре для футболиста, повторять их не будут. Специальную модель Caviar Flying Tourbillon украсили ярко-зеленые цавориты, самые дорогие из гранатов. Цавориты в природе встречаются примерно в 200 раз реже, чем изумруды.

Они обладают ярчайшим зеленым цветом и стоят очень дорого, так как добывают их только в Танзании и Кении.