У Гонконгу за рекордних $5,8 мільйонів продали наручний годинник (фото)

Ім'я покупця не називається. Годинник Patek Philippe, який на аукціоні назвали справжнім витвором мистецтва, має корпус з 18-каратного білого золота, вічний календар, карту зоряного неба та фази Місяця.

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У Гонконгу на онлайн-аукціоні Christie's продали наручний годинник за рекордних 5,8 мільйонів доларів. Покупець рідкісної моделі годинника Patek Philippe захотів залишитися невідомим. Цей годинник Patek Philippe став найдорожчим годинником, коли-небудь проданим на онлайн-аукціоні. Про це пише Robb Report.

Годинник був проданий на аукціоні під назвою Top of the Time. Механізм годинника Patek Philippe Sky Moon Tourbillon вважається одним із найскладніших у світі.

Модель 6002G має корпус із 18-каратного білого золота та ефектний синій циферблат, прикрашений виїмчастою та перегородчастою емаллю.

Patek Philippe Sky Moon Tourbillon було продано за 5,8 мільйонів доларів Фото: Christie's

Також у цій моделі годинника є хвилинний репетир, вічний календар, карта зоряного неба та фази Місяця. На аукціоні його назвали справжнім витвором мистецтва.

Він вкрай рідко з'являється на аукціонах і його майже неможливо знайти на ринку, в результаті він проданий більш ніж за половину підсумкової суми аукціону, що дорівнює 8,4 мільйонів доларів.

Крім цього, на аукціоні були продані рідкісні Patek Philippe Grand Complications з автоматичним підзаводом. Їхня остаточна ціна склала 999 541 долар.

Нагадаємо, раніше виробник розкішного годинника Jacob & Co створив ексклюзивний годинник для свого посла, Кріштіану Роналду.

Годинник, який був створений в єдиному екземплярі для футболіста, повторювати не будуть. Спеціальну модель Caviar Flying Tourbillon прикрасили яскраво-зелені цаворити, найдорожчі гранати. Цаворити в природі зустрічаються приблизно в 200 разів рідше, ніж смарагди.

Вони мають яскравий зелений колір і коштують дуже дорого тому, що добувають їх тільки в Танзанії та Кенії.