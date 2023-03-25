Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

У Гонконгу за рекордних $5,8 мільйонів продали наручний годинник (фото)

Patek Philippe, онлайн аукціон, наручний годинник, крістіс, Christie's
Фото: Christie's | Patek Philippe Sky Moon Tourbillon було продано за 5,8 мільйонів доларів

Ім'я покупця не називається. Годинник Patek Philippe, який на аукціоні назвали справжнім витвором мистецтва, має корпус з 18-каратного білого золота, вічний календар, карту зоряного неба та фази Місяця.

Related video

У Гонконгу на онлайн-аукціоні Christie's продали наручний годинник за рекордних 5,8 мільйонів доларів. Покупець рідкісної моделі годинника Patek Philippe захотів залишитися невідомим. Цей годинник Patek Philippe став найдорожчим годинником, коли-небудь проданим на онлайн-аукціоні. Про це пише Robb Report.

Годинник був проданий на аукціоні під назвою Top of the Time. Механізм годинника Patek Philippe Sky Moon Tourbillon вважається одним із найскладніших у світі.

Модель 6002G має корпус із 18-каратного білого золота та ефектний синій циферблат, прикрашений виїмчастою та перегородчастою емаллю.

Patek Philippe, онлайн аукціон, наручний годинник, крістіс, Christie's Fullscreen
Patek Philippe Sky Moon Tourbillon було продано за 5,8 мільйонів доларів
Фото: Christie's

Також у цій моделі годинника є хвилинний репетир, вічний календар, карта зоряного неба та фази Місяця. На аукціоні його назвали справжнім витвором мистецтва.

Він вкрай рідко з'являється на аукціонах і його майже неможливо знайти на ринку, в результаті він проданий більш ніж за половину підсумкової суми аукціону, що дорівнює 8,4 мільйонів доларів.

Крім цього, на аукціоні були продані рідкісні Patek Philippe Grand Complications з автоматичним підзаводом. Їхня остаточна ціна склала 999 541 долар.

Нагадаємо, раніше виробник розкішного годинника Jacob & Co створив ексклюзивний годинник для свого посла, Кріштіану Роналду.

Годинник, який був створений в єдиному екземплярі для футболіста, повторювати не будуть. Спеціальну модель Caviar Flying Tourbillon прикрасили яскраво-зелені цаворити, найдорожчі гранати. Цаворити в природі зустрічаються приблизно в 200 разів рідше, ніж смарагди.

Вони мають яскравий зелений колір і коштують дуже дорого тому, що добувають їх тільки в Танзанії та Кенії.