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Стиль жизни

26 марта 2023 года: день перенесения мощей святителя Никифора - что сегодня нельзя делать?

Фото: Соцсети

Сегодня нельзя пилить деревья и выяснять отношения.

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Что случилось в этот день:

Cегодня в православной церкви отмечают день перенесения мощей константинопольского патриарха святителя Никифора.

Также 26 марта 2023 года в Украине — День национальной гвардии.

Что нельзя делать 26 марта:

  • пилить деревья, вырывать бурьян;
  • выяснять отношения;
  • повышать голос на кого-то.

Народные приметы и поверья:

  • туман означает — к дождливому лету;
  • южный ветер сулит теплую весну;
  • сухой и солнечный день — ждите обильный урожай;
  • березы "плачут" соком, летом будут дожди и холодная погода.

День ангела празднуют:

Александр, Никифор, Кристина.

Родились сегодня:

  • 1949 — Патрик Зюскинд, немецкий писатель и киносценарист.
  • 1973 — Ларри Пейдж, разработчик и сооснователь поисковой системы Google.
  • 1982 — Микель Артета, испанский футболист, тренер.
  • 1985 — Кира Найтли, британская актриса.

Также в этот день:

  • 1845 год – в США получают патент на медицинский пластырь;
  • 1904 год — завершают строительство и сдают в эксплуатацию новое здание Львовского железнодорожного вокзала;
  • 1999 — зафиксировано появление червя "Мелисса", поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всем мире.