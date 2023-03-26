Стиль жизни
26 марта 2023 года: день перенесения мощей святителя Никифора - что сегодня нельзя делать?
12
Сегодня нельзя пилить деревья и выяснять отношения.
Related video
Что случилось в этот день:
Cегодня в православной церкви отмечают день перенесения мощей константинопольского патриарха святителя Никифора.
Также 26 марта 2023 года в Украине — День национальной гвардии.
Что нельзя делать 26 марта:
- пилить деревья, вырывать бурьян;
- выяснять отношения;
- повышать голос на кого-то.
Народные приметы и поверья:
- туман означает — к дождливому лету;
- южный ветер сулит теплую весну;
- сухой и солнечный день — ждите обильный урожай;
- березы "плачут" соком, летом будут дожди и холодная погода.
День ангела празднуют:
Александр, Никифор, Кристина.
Родились сегодня:
- 1949 — Патрик Зюскинд, немецкий писатель и киносценарист.
- 1973 — Ларри Пейдж, разработчик и сооснователь поисковой системы Google.
- 1982 — Микель Артета, испанский футболист, тренер.
- 1985 — Кира Найтли, британская актриса.
Также в этот день:
- 1845 год – в США получают патент на медицинский пластырь;
- 1904 год — завершают строительство и сдают в эксплуатацию новое здание Львовского железнодорожного вокзала;
- 1999 — зафиксировано появление червя "Мелисса", поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всем мире.