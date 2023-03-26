26 марта 2023 года: день перенесения мощей святителя Никифора - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя пилить деревья и выяснять отношения.

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Что случилось в этот день:

Cегодня в православной церкви отмечают день перенесения мощей константинопольского патриарха святителя Никифора.

Также 26 марта 2023 года в Украине — День национальной гвардии.

Что нельзя делать 26 марта:

пилить деревья, вырывать бурьян;

выяснять отношения;

повышать голос на кого-то.

Народные приметы и поверья:

туман означает — к дождливому лету;

южный ветер сулит теплую весну;

сухой и солнечный день — ждите обильный урожай;

березы "плачут" соком, летом будут дожди и холодная погода.

День ангела празднуют:

Александр, Никифор, Кристина.

Родились сегодня:

1949 — Патрик Зюскинд, немецкий писатель и киносценарист.

1973 — Ларри Пейдж, разработчик и сооснователь поисковой системы Google.

1982 — Микель Артета, испанский футболист, тренер.

1985 — Кира Найтли, британская актриса.

Также в этот день: