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Стиль життя

26 березня 2023 року: день перенесення мощів святителя Никифора – що сьогодні не можна робити

Фото: Соцмережі

Сьогодні не можна пиляти дерева та з'ясовувати стосунки.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві відзначають день перенесення мощів константинопольського патріарха святителя Никифора.

Також 26 березня 2023 року в Україні – День національної гвардії.

Що не можна робити 26 березня:

  • пиляти дерева, виривати бур'ян;
  • з'ясовувати стосунки;
  • підвищувати голос на когось.

Народні прикмети та повір'я:

  • туман означає — до дощового літа;
  • південний вітер обіцяє теплу весну;
  • сухий і сонячний день — чекайте на врожай;
  • берези "плачуть" соком, влітку будуть дощі та холодна погода.

День ангела святкують:

Олександр, Никифор, Христина.

Народилися сьогодні:

  • 1949 — Патрік Зюскінд, німецький письменник і кіносценарист.
  • 1973 — Ларрі Пейдж, розробник і співзасновник пошукової системи Google.
  • 1982 — Мікель Артета, іспанський футболіст, тренер.
  • 1985 — Кіра Найтлі, британська актриса.

Також у цей день:

  • 1845 — у США отримують патент на медичний пластир;
  • 1904 рік — завершують будівництво та здають в експлуатацію нову будівлю Львівського залізничного вокзалу;
  • 1999 — зафіксовано появу хробака "Мелісса", що вразив за короткий час сотні тисяч комп'ютерів у всьому світі.