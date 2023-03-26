Стиль життя
26 березня 2023 року: день перенесення мощів святителя Никифора – що сьогодні не можна робити
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Сьогодні не можна пиляти дерева та з'ясовувати стосунки.
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Що сталося цього дня:
Сьогодні у православній церкві відзначають день перенесення мощів константинопольського патріарха святителя Никифора.
Також 26 березня 2023 року в Україні – День національної гвардії.
Що не можна робити 26 березня:
- пиляти дерева, виривати бур'ян;
- з'ясовувати стосунки;
- підвищувати голос на когось.
Народні прикмети та повір'я:
- туман означає — до дощового літа;
- південний вітер обіцяє теплу весну;
- сухий і сонячний день — чекайте на врожай;
- берези "плачуть" соком, влітку будуть дощі та холодна погода.
День ангела святкують:
Олександр, Никифор, Христина.
Народилися сьогодні:
- 1949 — Патрік Зюскінд, німецький письменник і кіносценарист.
- 1973 — Ларрі Пейдж, розробник і співзасновник пошукової системи Google.
- 1982 — Мікель Артета, іспанський футболіст, тренер.
- 1985 — Кіра Найтлі, британська актриса.
Також у цей день:
- 1845 — у США отримують патент на медичний пластир;
- 1904 рік — завершують будівництво та здають в експлуатацію нову будівлю Львівського залізничного вокзалу;
- 1999 — зафіксовано появу хробака "Мелісса", що вразив за короткий час сотні тисяч комп'ютерів у всьому світі.