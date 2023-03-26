26 березня 2023 року: день перенесення мощів святителя Никифора – що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна пиляти дерева та з'ясовувати стосунки.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві відзначають день перенесення мощів константинопольського патріарха святителя Никифора.

Також 26 березня 2023 року в Україні – День національної гвардії.

Що не можна робити 26 березня:

пиляти дерева, виривати бур'ян;

з'ясовувати стосунки;

підвищувати голос на когось.

Народні прикмети та повір'я:

туман означає — до дощового літа;

південний вітер обіцяє теплу весну;

сухий і сонячний день — чекайте на врожай;

берези "плачуть" соком, влітку будуть дощі та холодна погода.

День ангела святкують:

Олександр, Никифор, Христина.

Народилися сьогодні:

1949 — Патрік Зюскінд, німецький письменник і кіносценарист.

1973 — Ларрі Пейдж, розробник і співзасновник пошукової системи Google.

1982 — Мікель Артета, іспанський футболіст, тренер.

1985 — Кіра Найтлі, британська актриса.

Також у цей день: