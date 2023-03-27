Следующая после Элизабет Тейлор. Зендея может повторить роль Клеопатры

В отличие от оригинального фильма, римейк будет короче и более кровавым.

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55-летний франко-канадский кинорежиссер и сценарист Дени Вильнев замахнулся на римейк фильма режиссера Джозефа Лео Манкевича 1963 года "Клеопатра" с Элизабет Тейлор в главной роли. Как пишет World of Reel, Вильнев, который снимает вторую часть "Дюны", сказал, что будущая картина уже обрела определенные черты.

"Конечно, есть вторая часть "Дюны", работа над которой идет. Но у меня также есть исторический кинопроект о жизни Клеопатры. Этот проект находится в стадии реализации, и он меня очень волнует. Я надеюсь, что смогу вывести его на экран до или после съемок второй части "Дюны".

По слухам, главную роль в картине сыграет Зендея, однако окончательных результатов каста еще нет. Вероятнее всего, если вторая часть "Дюны" будет успешной, актриса получит "Зеленый свет" на новый проект.

Не исключено, что Вильнев использует сценарий Дэвида Скарпы, Эрика Рота и Брайана Хелгеланда. Скарпа упомянул, что сценарий представляет собой "политический триллер. Грязный, кровавый, много людей, которые ругаются, занимаются сексом и все такое прочее, и всего лишь двухчасовой, скудный, подлый политический триллер, полный убийств и т. д.

Фильм с Элизабет Тейлор шел 4 часа и 8 минут и стал самым кассовым в 1963-м. Несмотря на некоторые неточности, он считается довольно точным взглядом на Древний Египет времен последнего действующего фараона.

Фильм "Клеопатра" с Элизабет Тейлор стал золотой классикой Голливуда

За последние 10 лет квебекский режиссер Вильнев выпустил фильмы "Убийца, "Враг", "Пленницы", "Космос", "Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049" и "Дюну". Все получили признание критиков и огромное количество поклонников

Ранее Фокус писал, что Вильнев рассказал, о чем пойдет речь во второй части "Дюны", и назвал ориентировочную дату премьеры.