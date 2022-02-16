Дени Вильнев рассказал, о чем будет вторая часть "Дюны", и назвал дату премьеры

По словам режиссера, во второй части "Дюны" на первый план выйдут персонажи, которые были на вторых ролях.

54-летний франко-канадский кинорежиссер и сценарист Дени Вильнев, представивший в конце прошлого года научно-фантастический фильм "Дюна", в эксклюзивном интервью изданию Empire сообщил, что ему дали "зеленый свет" на завершение своей адаптации эпоса Фрэнка Герберта после успеха первой части.

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По его словам, съемки второй части начнутся к концу лета:

"Я работаю с той же командой, все знают, что делать, мы знаем, как это будет выглядеть. Фильм будет более сложным, но мы знаем, куда ступаем. И сценарий написан. Так что я чувствую себя уверенно. Честно говоря, единственное большое неизвестное для меня сейчас – это пандемия".

[ + – ] Дени Вильнев

Разделение книги Герберта на две части дало больше времени для создания мира Дюны, состоящего из разрозненных союзов, ресурсов, которые трудно отвоевать, и эксплуатируемых коренных общин, но Вильневу все же пришлось принимать трудные решения, в том числе потерять балисет Гурни Халлека, в первом фильме. Но во второй части есть шанс вернуть некоторые вещи.

"Когда вы адаптируетесь, вы должны делать смелый выбор, чтобы вещи ожили. И я думаю, что это был лучший способ представить этот мир широкой аудитории. Теперь во втором я хочу иметь больше гибкости, и можно будет немного углубиться в некоторые из этих деталей", — объяснил режиссер.

Из нового в следующей части будет сделан акцент на персонажей, которые в первом фильме были на второстепенных ролях:

"Это как игра в шахматы. Некоторые новые персонажи будут представлены во второй части, и решение, которое я принял очень рано, заключалось в том, что первая часть будет больше о Поле Атрейдесе и Бене Гессерит, а также о его первом контакте с другой культурой. Во второй части будет гораздо больше вещей Харконненов".

По словам Вильнева, он готов "вернуться и снова погреться в песках Арракиса":

"Я просто хочу испытать это, быть с этим в каждом моменте. Когда я снимаю фильм, я снимаю его, как и все мои фильмы, как будто он последний. Я сделаю то же самое со второй частью".

Премьера второй части "Дюны" запланирована на октябрь 2023 года.

Ранее стало известно о продолжении еще одного успешного проекта. Речь идет об "Игре в кальмара". Информация о том, что будет второй сезон, официально подтвердилась.