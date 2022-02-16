Дені Вільнев розповів, про що буде друга частина "Дюни", та назвав дату прем'єри

За словами режисера, у другій частині "Дюни" на перший план вийдуть персонажі, які були на других ролях.

54-річний франко-канадський кінорежисер і сценарист Дені Вільнев, який представив наприкінці минулого року науково-фантастичний фільм "Дюна", в ексклюзивному інтерв'ю виданню Empire повідомив, що йому дали "зелене світло" на завершення своєї адаптації епосу Френка Герберта після успіху першої частини.

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За його словами, зйомки другої частини почнуться до кінця літа:

"Я працюю з тією ж командою, всі знають, що робити, ми знаємо, який це матиме вигляд. Фільм буде складнішим, але ми знаємо, куди ступаємо. І сценарій написаний. Так що я почуваюся впевнено. Чесно кажучи, єдине велике невідоме мені зараз – це пандемія".

[ + – ] Дені Вільнев

Поділ книги Герберта на дві частини дав більше часу для створення світу "Дюни", що складається з розрізнених спілок, ресурсів, які важко відвоювати, та експлуатованих корінних громад, але Вільневу все ж таки довелося приймати важкі рішення, у тому числі втратити балісет Гурні Галлека, у першому фільмі. Але в другій частині є шанс повернути деякі речі.

"Коли ви адаптуєтесь, ви повинні робити сміливий вибір, щоб речі ожили. І я думаю, що це був найкращий спосіб уявити цей світ широкої аудиторії. Тепер у другому я хочу мати більше гнучкості, і можна буде трохи заглибитися в деякі з цих деталей", – пояснив режисер.

Із нового в наступній частині буде зроблено акцент на персонажів, які в першому фільмі були на другорядних ролях:

"Це як гра в шахи. Деякі нові персонажі будуть представлені в другій частині, і рішення, яке я прийняв дуже рано, полягало в тому, що перша частина буде більше про Пола Атрейдес і Бена Гессеріт, а також про його перший контакт із іншою культурою. У другій частині буде набагато більше речей Гарконненів".

За словами Вільнева, він готовий "повернутись і знову погрітися в пісках Арракісу":

"Я просто хочу випробувати це, бути з цим у кожному моменті. Коли я знімаю фільм, я знімаю його, як і всі мої фільми, наче він останній. Я зроблю те саме з другою частиною".

Прем'єру другої частини "Дюни" заплановано на жовтень 2023 року.

Раніше стало відомо про продовження ще одного успішного проєкту. Йдеться про "Гру в кальмара". Інформація про те, що буде другий сезон, офіційно підтвердилася.