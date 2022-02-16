Дені Вільнев розповів, про що буде друга частина "Дюни", та назвав дату прем'єри
За словами режисера, у другій частині "Дюни" на перший план вийдуть персонажі, які були на других ролях.
54-річний франко-канадський кінорежисер і сценарист Дені Вільнев, який представив наприкінці минулого року науково-фантастичний фільм "Дюна", в ексклюзивному інтерв'ю виданню Empire повідомив, що йому дали "зелене світло" на завершення своєї адаптації епосу Френка Герберта після успіху першої частини.
За його словами, зйомки другої частини почнуться до кінця літа:
"Я працюю з тією ж командою, всі знають, що робити, ми знаємо, який це матиме вигляд. Фільм буде складнішим, але ми знаємо, куди ступаємо. І сценарій написаний. Так що я почуваюся впевнено. Чесно кажучи, єдине велике невідоме мені зараз – це пандемія".
Поділ книги Герберта на дві частини дав більше часу для створення світу "Дюни", що складається з розрізнених спілок, ресурсів, які важко відвоювати, та експлуатованих корінних громад, але Вільневу все ж таки довелося приймати важкі рішення, у тому числі втратити балісет Гурні Галлека, у першому фільмі. Але в другій частині є шанс повернути деякі речі.
"Коли ви адаптуєтесь, ви повинні робити сміливий вибір, щоб речі ожили. І я думаю, що це був найкращий спосіб уявити цей світ широкої аудиторії. Тепер у другому я хочу мати більше гнучкості, і можна буде трохи заглибитися в деякі з цих деталей", – пояснив режисер.
Із нового в наступній частині буде зроблено акцент на персонажів, які в першому фільмі були на другорядних ролях:
"Це як гра в шахи. Деякі нові персонажі будуть представлені в другій частині, і рішення, яке я прийняв дуже рано, полягало в тому, що перша частина буде більше про Пола Атрейдес і Бена Гессеріт, а також про його перший контакт із іншою культурою. У другій частині буде набагато більше речей Гарконненів".
За словами Вільнева, він готовий "повернутись і знову погрітися в пісках Арракісу":
"Я просто хочу випробувати це, бути з цим у кожному моменті. Коли я знімаю фільм, я знімаю його, як і всі мої фільми, наче він останній. Я зроблю те саме з другою частиною".
Прем'єру другої частини "Дюни" заплановано на жовтень 2023 року.
Раніше стало відомо про продовження ще одного успішного проєкту. Йдеться про "Гру в кальмара". Інформація про те, що буде другий сезон, офіційно підтвердилася.