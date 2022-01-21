Netflix підтвердив другий сезон "Гри в кальмара"

Поки що невідомо, хто з попереднього акторського складу та знімальної команди повернеться до проєкту, але в Netflix обіцяють "щось більше ніж просто серіал".

Другому сезону гучного південнокорейського серіалу про виживання "Гра в кальмара" — бути! Цю інформацію офіційно підтвердив генеральний директор стрімінгової платформи Netflix Тед Сара. Ці слова пролунали під час телефонної конференції з інвесторами за результатами четвертого кварталу, коли його запитали, чи буде другий сезон, пише Variety.

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"Однозначно. Всесвіт Squid Game тільки почався", — казав Сарандос, вказуючи на те, що фанати можуть побачити набагато більше, ніж просто новий сезон, і помістивши "Гру в кальмара" в ту ж категорію, що й шоу з потенціалом зросту за межами флагманської серії.

Він також виділив інші хіти, такі як серіал "Бріджертони", другий сезон якого стартує у березні, та "Дуже дивні справи". Четвертий сезон останнього виходить цього літа.

Сарандос не повідомив жодних інших подробиць про другий сезон "Гри". Наприклад, невідомо, які актори повернуться до проєкту, і хто працюватиме над продовженням.

Раніше про те, що плани щодо другого сезону знаходяться в розробці, говорив творець "Гри в кальмари" Хван Дон Хьок вказав.

"Було так багато тиску, так багато попиту і так багато любові до другого сезону. Тож я майже відчуваю, що нам не залишили вибору. Але я скажу, що другий сезон справді буде. Це зараз у мене в голові. Зараз я перебуваю у процесі планування", — наголосив він.

Хван додав, що актор Лі Чжон Чже повернеться до ролі головного героя Сон Гі Хуна.

[ + – ] Хван Дон Хьок анонсував другий сезон "Гри в кальмари"

Серіал "Гра в кальмара" показує історію 456 людей, обраних для участі у серії химерних і смертельних ігор, щоб отримати шанс виграти мільярди. Зрештою в живих залишається лише Сон Гі Хун.

Перший сезон шоу має відкритий кінець, що передбачає продовження. Наприкінці останньої серії Гі Хун вирушив на пошуки керівника цією садистською грою, замість побачити свою дочку в Лос-Анджелесі. За словами режисера проєкту, був й альтернативний варіант закінчення.

"Гра в кальмара" встановила новий рекорд як найпопулярніше шоу Netflix в історії. За перші 28 днів було зафіксовано 1,65 млрд годин перегляду. Серіал також увійшов в історію на церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів 2022 року, ставши першим неангломовним серіалом і першим корейським проєктом, який отримав чотири номінації "Роль у драматичному серіалі", "Актор у драматичному серіалі" ("Лі Чон Чіа", "Лі Чон Чже") (Чон Хо Ен) і "Краща команда каскадерів".

Крім того, "Гра кальмарів" здобула три номінації "Золотий глобус", зокрема за найкращу телевізійну драму, і принесла О Йон Су перемогу в номінції "Кращий актор другого плану". Шоу також тричі номіновано на премію Critics Choice Awards і відзначено нагородою Gotham Award.

Netflix витратив на перший сезон $21,4 млн, оцінивши, що серіал принесе $891 мільйон доларів.