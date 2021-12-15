Ще більше випробувань. Автор "Гри в кальмара" відкрив завісу над сюжетом другого сезону

Фанати серіалу з нетерпінням чекають продовження, а автор "Гри в кальмара" продовжує підігрівати інтерес до зйомок, про які багато говорилося, але поки що інформації про офіційний їхній старт немає.

Сценарист і режисер Хван Дон Хьок, який створив серіал "Гра в кальмара", що став справжньою світовою сенсацією, активно підігріває чутки про другий сезон успішного проєкту і навіть висловив своє бачення того, яким він може стати. Про це він поговорив під час спілкування у віртуальній групі SAG, організованій головною редакторкою Entertainment Weekly Мері Маргарет.

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За його словами, він зараз "не зовсім там", щоб обговорювати продовження проєкту, проте Хван Дон Хьок усе ж таки дав деяке уявлення про те, в якому напрямку може повернути сюжет в антиутопічній драмі.

Зокрема, може змінитись головний герой Гі Хун (Лі Чон Че). Якщо в першому сезоні він дуже слабко проявляв свою людяність, то пережиті випробування зроблять його зовсім іншою людиною. Режисер провів паралелі між Гі Хуном та іншими персонажами "Гри в кальмара" з лицарями-джедаями із "Зоряних воєн", де деякі починали з добра, але потім ставали злими, звернувшись до темної сторони сили.

"Щодо Фронтмена (Лі Бен Хуна), він теж був переможцем у минулому, але став фронтменом. Це як Дарт Вейдер. Деякі зрештою стають джедаями, а деякі — Дартом Вейдером, правильно? Я думаю, що, можливо, Гі Хун пройде через певний критичний момент, коли він також проходиме випробування… Якби мені довелося бути фронтменом, я був би найстрашнішим фронтменом, якого ви коли-небудь бачили", — зазначив він.

[ + – ] Хван Дон Хьок

З моменту прем'єри 17 вересня "Гра в кальмара" стала найпопулярнішим шоу на потоковому телебаченні у США за весь 2021 рік. Серіал, створений Netflix, вже є найбільш популярним. У 94 країнах його переглянули 142 мільйони сімей.

Сюжет серіалу оповідає про конкурс, у якому 456 гравців, які мають великі фінансові борги, ризикують своїм життям, щоб зіграти у серію смертоносних дитячих ігор та отримати шанс виграти багатомільйонний грошовий приз. Назву однієї з ігор й отримало шоу.

Раніше Хван Дон Хьок уже натякав на те, що другому сезону серіалу бути, однак не уточнював, коли почнуться зйомки і чи взагалі вони будуть. Проте комерційний і глядацький успіх "Гри в кальмари", швидше за все, не залишать творцям іншого шляху, ніж знову взятися за зйомки.

Нагадаємо, яким міг бути альтернативний фінал серіалу. Також Фокус повідомляв, що "Гра в кальмара" вистрілила на Заході завдяки тому, що Хван Дон Хьок у юності закінчив кіношколу в Південній Каліфорнії, де навчалися люди з Голлівуду, наприклад Джордж Лукас і Роберт Земекіс.