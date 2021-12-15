Еще больше испытаний. Автор "Игры в кальмара" приоткрыл завесу над сюжетом второго сезона

Фанаты сериала с нетерпением ждут продолжения, а автор "Игры в кальмара" продолжает подогревать интерес к съемкам, о которых много говорились, но пока информации об официальном их старте нет.

Сценарист и режиссер Хван Дон Хек, создавший сериал "Игра в кальмара", ставший настоящей мировой сенсацией, активно подогревает слухи о втором сезоне успешного проекта и даже высказал свое видение того, каким он может стать. Об этом он порассуждал во время общения в виртуальной группе SAG, организованной главным редактором Entertainment Weekly Мэри Маргарет.

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По его словам, он сейчас "не совсем в том месте", чтобы обсуждать продолжение проекта, однако Хван Дон Хек все же дал некоторое представление о том, в каком направлении может повернуть сюжет в антиутопической драме.

В частности, может измениться главный герой Ги-хун (Ли-Чжон Чжэ). Если в первом сезоне он слишком слабо проявлял свою человечность, то пережитые испытания сделают его совершенно иным человеком. Режиссер провел параллели между Ги-хуном и другими персонажами "Игры в кальмара" с рыцарями-джедаями из "Звездных войнах", где некоторые начинали с добра, но затем становились злыми, обратившись к темной стороне силы.

"Что касается Фронтмена(Ли Бен Хуна), он тоже был победителем в прошлом, но стал фронтменом. Это как Дарт Вейдер. Некоторые в конечном итоге становятся джедаями, а некоторые – Дартом Вейдером, верно? Я думаю, что, возможно, Ги-хун пройдет через определенный критический момент, когда он также подвергнется испытанию… Если бы мне пришлось быть фронтменом, я был бы самым страшным фронтменом, которого вы когда-либо видели", – отметил он.

[ + – ] Хван Дон Хек

С момента премьеры 17 сентября "Игра в кальмара" стала самым популярным шоу на потоковом телевидении в США за весь 2021 год. Сериал, созданный Netflix, уже является наиболее просматриваемым. В 94 странах его просмотрели 142 миллиона семей.

Сюжет сериала повествует о конкурсе, в котором 456 игроков, которые имеют большие финансовые долги, рискуют своей жизнью, чтобы сыграть в серию смертоносных детских игр и получить шанс выиграть многомиллионный денежный приз. Название одной из игр и получило шоу.

Ранее Хван Дон Хек уже намекал на то, что второму сезону сериала быть, однако не уточнял, когда начнутся съемки и будут ли они вообще. Однако коммерческий и зрительский успех "Игры в кальмара", скорее всего, не оставят создателям иного пути, чем снова взяться за съемки.

Напомним, каким мог быть альтернативный финал сериала. Также Фокус сообщал, что "Игра в кальмара" выстрелила на Западе благодаря тому, что Хван Дон Хек в юности окончил киношколу в Южной Калифорнии, в которой учились люди из Голливуда, например Джордж Лукас и Роберт Земекис.