Netflix подтвердил второй сезон "Игры в кальмара"

Пока что неизвестно, кто из предыдущего актерского состава и съемочной команды вернется в проект, но в Netflix обещают "нечто большее чем просто сериал".

Второму сезону нашумевшего южнокорейского сериала о выживании "Игра в кальмара" – быть! Эту информацию официально подтвердил генеральный директор стриминговой платформы Netflix Тед Сара. Эти слова прозвучали во время телефонной конференции с инвесторами по результатам четвертого квартала, когда его спросили, будет ли второй сезон, пишет Variety.

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"Однозначно. Вселенная Squid Game только началась", – казал Сарандос, указывая на то, что фанаты могут увидеть гораздо больше, чем просто новый сезон, и поместив "Игру в кальмара" в ту же категорию, что и шоу с потенциалом роста за пределами флагманской серии.

Он также выделил другие хиты, такие как сериал "Бриджертоны", второй сезон которого стартует в марте, и "Очень странные дела". Четвертый сезон последнего выходит этим летом.

Сарандос не сообщил никаких других подробностей о втором сезоне "Игры". Например, неизвестно, какие актеры вернутся в проект, и кто будет работать над продолжением.

Ранее о том, что планы по второму сезону находятся в разработке, говорил создатель "Игры в кальмара" Хван Дон Хек указал.

"Было так много давления, так много спроса и так много любви ко второму сезону. Так что я почти чувствую, что нам не оставили выбора. Но я скажу, что второй сезон действительно будет. Это сейчас у меня в голове. В настоящее время я нахожусь в процессе планирования", – подчеркнул он.

Хван добавил, что актер Ли Чжон Чжэ вернетсяк роли главного героя Сон Ги Хуна.

[ + – ] Хван Дон Хек анонсировал второй сезон "Игры в кальмара"

Сериал "Игра в кальмара" показывает историю 456 человек, выбранных для участия в серии причудливых и смертельных игр, чтобы получить шанс выиграть миллиарды. В итоге в живых остается только Сон Ги Хун.

Первый сезон шоу имеет открытый конец, предполагающий продолжение. В конце последней серии Ги Хун отправился на поиски руководителя этой садистской игрой, вместо того, чтобы увидеть свою дочь в Лос-Анджелесе. По словам режиссера проекта, был и альтернативный вариант концовки.

"Игра в кальмара" установила новый рекорд как самое просматриваемое шоу Netflix в истории. За первые 28 дней было зафиксировано 1,65 млрд часов просмотра. Сериал также вошел в историю на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров 2022 года, став первым неанглоязычным сериалом и первым корейским проектом, получившим четыре номинации "Роль в драматическом сериале", "Актер в драматическом сериале" (Ли Чон Чжэ), "Актриса в драматическом сериале" (Чон Хо Ен) и "Лучшая команда каскадеров".

Кроме того, "Игра кальмаров" получила три номинации "Золотой глобус", в том числе за лучшую телевизионную драму, и принесла О Ен Су победу в номинции "Лучший актер второго плана". Шоу также трижды номинировано на премию Critics Choice Awards и отмечено наградой Gotham Award.

Netflix потратил на первый сезон $21,4 млн, оценив, что сериал принесет $891 миллион долларов.