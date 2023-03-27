Наступна після Елізабет Тейлор. Зендея може повторити роль Клеопатри

На відміну від оригінального фільму, рімейк буде коротшим і кривавішим.

Related video

55-річний франко-канадський кінорежисер і сценарист Дені Вільнєв замахнувся на рімейк фільму режисера Джозефа Лео Манкевича 1963 року "Клеопатра" з Елізабет Тейлор у головній ролі. Як пише World of Reel, Вільнєв, який знімає другу частину "Дюни", сказав, що майбутня картина вже набула певних рис.

"Звичайно, є друга частина "Дюни", робота над якою йде. Але у мене також є історичний кінопроект про життя Клеопатри. Цей проект перебуває на стадії реалізації, і він мене дуже хвилює. Я сподіваюся, що зможу вивести його на екран до або після зйомок другої частини "Дюни".

З чуток, головну роль у картині зіграє Зендея, проте остаточних результатів каста ще немає. Найімовірніше, якщо друга частина "Дюни" буде успішною, акторка отримає "зелене світло" на новий проект.

Не виключено, що Вільнєв використає сценарій Девіда Скарпи, Еріка Рота та Брайана Хелгеланда. Скарпа зазначив, що сценарій являє собою "політичний трилер".

"Брудний, кривавий, багато людей, які лаються, займаються сексом і таке інше, і всього лише двогодинний, мізерний, підлий політичний трилер, повний вбивств і т. д." – охарактеризував він майбутню картину.

Фільм з Елізабет Тейлор тривав 4 години та 8 хвилин і став найкасовішим у 1963-му. Незважаючи на деякі неточності, він вважається досить точним поглядом на Стародавній Єгипет часів останнього фараона.

Фільм "Клеопатра" із Елізабет Тейлор став золотою класикою Голлівуду

За останні 10 років квебецький режисер Вільнєв випустив фільми "Вбивця, "Ворог", "Бранки", "Космос", "Прибуття", "Той, що біжить по лезу 2049" і "Дюну". Усі отримали визнання критиків і величезну кількість шанувальників

Раніше Фокус писав, що Вільнєв розповів, про що йтиметься у другій частині "Дюни" та назвав орієнтовну дату прем'єри.