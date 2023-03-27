Не только сиба-ину. Какие питомцы были у Илона Маска

Миллиардер был счастливым владельцем "противного" йоркширского терьера, названного в честь философа 17-го века, и кота по имени Шредингер.

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Илон Маск, не смотря на то, что продал все свои дома и теперь живет, где придется, любит домашних животных. И их у него было несколько. Настоящей звездой стал сиба-ину по кличке Флоки. Маск опубликовал его фото, пошутив, что это "новый генеральный директор Twitter" и "идеально подходит для этой работы". Рыночная стоимость криптовалюты Dogecoin выросла на 10 миллиардов долларов после этого поста. Ведь именно пес этой японской породы является официальным "лицом" Dogecoin. Про Флоки и других питомцев Маска написал Business Insider.

Илон Маск часто писал о своих питомцах в социальных сетях. Например, в прошлом году он опубликовал в Twitter видео, на котором его сын X Æ A-12 или X играет с семейными собаками.

Йоркширский терьер Хоббс

Маск впервые упомянул своего йоркширского терьера в Twitter, написав, что тот прославился своим противным характером и тем, что кусал людей за лодыжки.

"15 лет со мной жил потрясающий йоркшир, которого я назвал Хоббс, потому что он был противным, грубым и низкорослым", — написал он. Имя собаки, по-видимому, является отсылкой к знаменитой работе философа 17-го века Томаса Гоббса "Левиафан". В которой философ описал человеческое существование как "одинокое, бедное, противное, жестокое и короткое".

Илон Маск рассказал о своем йоркширском терьере Фото: скриншот

"Я говорил людям: "Осторожно, собака!". Когда они его видели – то смеялись. А потом о кусал их за лодыжки", — написал Маск.

Сиба-ину Флоки

Флоки — самый известный питомец Маска. Впервые он был упомянут в твите Маска в 2021 году.

Первая фотография Флоки попала в Твиттер Маска в сентябре 2021 года с подписью: "Флоки прибыл". Именно сиба-ину – символ криптовалюты Dogecoin.

Сиба-ину Флоки Фото: Twitter Elon Musk

Рыночная стоимость Dogecoin выросла на 10 миллиардов долларов, когда Илон Маск опубликовал фотографию с Флоки, написав, что это "новый генеральный директор Twitter", идеально подходящий для этой работы.

Гэтсби, Марвин Марсианин и Шредингер

Маск также писал и о других своих питомцах. Он упоминал двух собак и кота.

Гэтсби и Марвин - собаки Илона Маска

В 2018 году он написал: "У нас есть большая собака по имени Гэтсби, маленькая собака по имени Марвин Марсианин и кот по имени Шредингер".

Имя Шредингер относится к печально известному мысленному эксперименту, созданному Эрвином Шредингером в 1930-х годах.

Гэтсби и Марвин даже посетили знаменитого кинолога Сезара Милана, который в 2018 году опубликовал их фотографию в своем Instagram.

Марвин Марсианин снова появился в постах Маска, когда в 2021 году миллиардер купил ему связанный вручную шлем "Марвин Марсианин".

Когда пользователи спросили Маска, ладят ли Марвин и Флоки, он написал в Твиттере: "Они… еще не друзья".

Напомним, ранее стало известно, что Илон Маск строит в Техасе город-утопию для своих сотрудников.