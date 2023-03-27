Не тільки сіба-іну. Які собаки та коти були у Ілона Маска

Мільярдер був щасливим власником "противного" йоркширського тер'єра, названого на честь філософа 17-го століття, та кота на ім'я Шредінгер.

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Ілон Маск, незважаючи на те, що продав усі свої будинки і тепер живе, де доведеться, любить свійських тварин. І їх він мав кілька. Справжньою зіркою став сіба-іну на прізвисько Флокі. Маск опублікував його фото, пожартувавши, що це "новий генеральний директор Twitter" та "ідеально підходить для цієї роботи". Ринкова вартість криптовалюти Dogecoin зросла на 10 мільярдів доларів після цієї посади. Адже саме пес цієї японської породи є офіційним "обличчям" Dogecoin. Про Флок та інших вихованців Маска написав Business Insider.

Ілон Маск часто писав про своїх вихованців у соціальних мережах. Наприклад, минулого року він опублікував у Twitter відео, на якому його син X A-12 або X грає з сімейними собаками.

Йоркширський тер'єр Хоббс

Маск вперше згадав свого йоркширського тер'єра в Twitter, написавши, що той прославився своїм неприємним характером і тим, що кусав людей за кісточки.

"15 років зі мною жив приголомшливий йоркшир, якого я назвав Хоббс, тому що він був неприємним, грубим і низькорослим", — написав він. Ім'я собаки, мабуть, є посиланням на знамениту роботу філософа 17-го століття Томаса Гоббса "Левіафан". В якій філософ описав людське існування як "одиноке, бідне, неприємне, жорстоке та коротке".

Ілон Маск розповів про свій йоркширський тер'єр Фото: скріншот

"Я казав людям: "Обережно, собако!". Коли вони його бачили — то сміялися. А потім про кусав їх за кісточки", — написав Маск.

Сіба-іну Флокі

Флоки — найвідоміший вихованець Маска. Вперше він був згаданий у твіті Маска у 2021 році.

Перша фотографія Флокі потрапила до Твіттера Маски у вересні 2021 року з підписом: "Флокі прибув". Саме сіба-іну – символ криптовалюти Dogecoin.

Сіба-іну Флокі Фото: Twitter Elon Musk

Ринкова вартість Dogecoin зросла на 10 мільярдів доларів, коли Ілон Маск опублікував фотографію з Флокі, написавши, що це "новий генеральний директор Twitter", що ідеально підходить для цієї роботи.

Гетсбі, Марвін Марсіанін та Шредінгер

Маск також писав і про інших своїх вихованців. Він згадував двох собак та кота.

Гетсбі та Марвін — собаки Ілона Маска

У 2018 році він написав: "У нас є великий собака на ім'я Гетсбі, маленький собака на ім'я Марвін Марсіанін і кіт на ім'я Шредінгер".

Ім'я Шредінгер належить до сумнозвісного уявного експерименту, створеного Ервіном Шредінгером у 1930-х роках.

Гетсбі та Марвін навіть відвідали знаменитого кінолога Сезара Мілана, який у 2018 році опублікував їхню фотографію у своєму Instagram.

Марвін Марсіанін знову з'явився в постах Маска, коли в 2021 мільярдер купив йому пов'язаний вручну шолом "Марвін Марсіанін".

Коли користувачі запитали Маска, чи ладять Марвін і Флокі, він написав у Твіттері: "Вони... ще не друзі".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ілон Маск будує у Техасі місто-утопію для своїх співробітників.