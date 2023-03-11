Ілон Маск будує у Техасі місто-утопію для своїх співробітників (фото)

Співробітники компаній Маска зможуть жити у "техаській утопії" по сусідству з мільярдером та за заниженими цінами.

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Американський інженер, підприємець та мільярдер Ілон Маск вирішив побудувати власну "утопію" для співробітників своїх компаній у Техасі. Про це стало відомо з матеріалу The Wall Street Journal, опублікованому 9 березня.

За даними внутрішніх документів, отриманих WSJ, масштаби ідей Ілона Маска дедалі більше. Підприємець планує збудувати власне місто на частини близько тисячі акрів нещодавно куплених пасовищ та сільськогосподарських угідь за межами столиці Техасу.

Місто буде зведено поряд з об'єктами, що будуються Boring і SpaceX. Жити в ньому зможуть працівники Space X, Tesla та Boring Company, а будинки і землю складатимуть за орендною платою нижче за ринкову. Також відомо, що будівництво "техаської утопії" вже йде на повний хід, проте терміни його завершення поки невідомі, йдеться в матеріалі.

Ділянки, викуплені Маском на карті Google Earth

За інформацією видання, на місці проєкту вже зведено групу модульних будинків, басейн, спортивні майданчики, тренажерний зал та школу. Також вже є табличка з написом "Ласкаво просимо до Снейлбрука, шт. Техас", що вказує, що містечко засноване в 2021 році.

Вибір назви містечка має посилання на символ компанії Boring — равлику. Коли Маск заснував компанію з будівництва інфраструктури та тунелів, він поставив перед інженерами завдання будувати бурові машини, здатні пересуватися "швидше за равлики".

За словами людей, знайомих з проєктом, у плани також входить проєкт будівництва приватного житлового комплексу для Ілона Маска, який потенційно перебуватиме на відстані від міста, що будується. Ще минулого року макети міста кілька разів обговорювали Ілон Маск, його колишня дівчина — співачка Граймс, репер Каньє Вест та архітектурний дизайнер репера.

Модульне містечко вже будується

Повідомляється, що за законами Техасу, місто може подавати заявку на реєстрацію, якщо кількість його мешканців становить понад 201 особу, а після подання заявки необхідний дозвіл окружного судді. За словами речника адміністрації округу Бастроп, ні від Маска, ні від його представників таких заяв поки не надходило.

Нагадаємо, 7 березня стало відомо про те, що Ілон Маск звільнив кілька тисяч співробітників, після чого в компанії практично не залишилося фахівців, які займалися модерацією контенту від російської пропаганди в соцмережі Twitter.

Наприкінці лютого стало відомо, що Ілон Маск повернув собі статус найбагатшої людини у світі після неймовірного зростання акцій Tesla.