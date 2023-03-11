Илон Маск строит в Техасе город-утопию для своих сотрудников (фото)

Сотрудники компаний Маска смогут жить в "техасской утопии" по соседству с миллиардером и по заниженным ценам.

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Американский инженер, предприниматель и миллиардер Илон Маск решил построить собственную "утопию" для сотрудников своих компаний в Техасе. Об этом стало известно из материала The Wall Street Journal, опубликованном 9 марта.

По данным внутренних документов, полученных WSJ, масштабы идей Илона Маска все больше и больше. Предприниматель планирует построить собственный город на части около тысячи акров недавно купленных пастбищ и сельскохозяйственных угодий за пределами столицы Техаса.

Город будет возведен рядом со строящимися объектами Boring и SpaceX. Жить в нем смогут работники Space X, Tesla и Boring Company, а дома и землю будут сдавать по арендной плате ниже рыночной. Также известно, что строительство "техасской утопии" уже идет полным ходом, однако сроки его завершения пока неизвестны, говорится в материале.

Участки, выкупленные Маском на карте Google Earth

По информации издания, на месте проекта уже возведена группа модульных домов, бассейн, спортивные площадки, тренажерный зал и школа. Также уже имеется табличка с надписью "Добро пожаловать в Снейлбрук, шт. Техас", указывающая, что городок основан в 2021 году.

Выбор названия городка имеет отсылку к символу компании Boring — улитке. Когда Маск учредил компанию по строительству инфраструктуры и тоннелей, он поставил перед инженерами задачу строить буровые машины, способные передвигаться "быстрее улитки".

По словам людей, знакомых с проектом, в планы также входит проект строительства частного жилого комплекса для Илона Маска, который потенциально будет находиться в некотором отдалении от строящегося города. Еще в прошлом году макеты города несколько раз обсуждали Илон Маск, его бывшая девушка — певица Граймс, рэпер Канье Уэст и архитектурный дизайнер рэпера.

Модульный городок уже строится

Сообщается, что по законам Техаса, город может подавать заявку на регистрацию, если число его жителей составляет более 201 человека, а после подачи заявки необходимо разрешение окружного судьи. По словам пресс-секретаря администрации округа Бастроп, ни от Маска, ни от его представителей таких заявлений пока не поступало.

Напомним, 7 марта стало известно о том, что Илон Маск уволил несколько тысяч сотрудников, после чего в компании практически не осталось специалистов, которые бы занимались модерацией контента от российской пропаганды в соцсети Twitter.

В конце февраля стало известно, что Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире после впечатляющего роста акций Tesla.