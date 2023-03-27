Дочери Дуэйна "Скалы" Джонсона преобразили его с помощью макияжа (видео)

Знаменитый актер продолжает радовать поклонников умилительным контентом из своей семейной жизни, приоткрывая завесу над буднями отца двух девочек.

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Американский актер и бывший рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон поделился в своем Instagram-аккаунте очаровательным видео со своими маленькими дочерьми — 7-летней Жасмин и 4-летней Тией, сделав его привлекательным розовым макияжем.

В клипе, опубликованном в пятницу, 50-летний гордый папа сидит в кресле, вокруг девочки, а его выбритая голова покрыта неоновой розовой помадой. Образ дополняется черными закрученными усами, бородой и легким намеком на монобровь.

В подписи к своему забавному видео Джонсон поделился тем, что его дочери попросили сделать ему быстрый макияж, хотя у него была запланирована встреча в Zoom через 10 минут.

К счастью для Жасмин и Тиа, которых "Скала" разделяет с женой Лорен Хашиан, встреча была отменена.

"Мои два торнадо указывают и безудержно смеются без всякого милосердия", — написал Джонсон, отметив, что он "провел час, пытаясь оттереть губную помаду с головы и лица — сам того не подозревая — это дерьмо загрязняет кожу".

Напомним, Дуэйн Джонсон показал, что в их большом роскошном доме скоро появятся два новых питомца. И если большинство звезд заводят собак или кошек, то дочерям Дуэйн решил подарить свинок.