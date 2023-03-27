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Стиль життя

Дочки Двейна "Скелі" Джонсона перетворили його за допомогою макіяжу (відео)

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Фото: Getty Images | Двейн Джонсон

Знаменитий актор продовжує радувати шанувальників зворушливим контентом зі свого сімейного життя, відкриваючи завісу над буднями батька двох дівчаток.

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Американський актор і колишній рестлер Двейн "Скеля" Джонсон поділився у своєму Instagram-акаунті чарівним відео зі своїми маленькими дочками — 7-річною Жасмін і 4-річною Тією, зробивши його привабливим за допомогою рожевого макіяжу.

У кліпі, опублікованому в п'ятницю, 50-річний гордий тато сидить у кріслі, навколо дівчата, а його виголена голова вкрита неоновою рожевою помадою. Образ доповнюється чорними закрученими вусами, бородою та легким натяком на моноброву.

У підписі до свого кумедного відео Джонсон поділився тим, що його дочки попросили зробити йому швидкий макіяж, хоча в нього була запланована зустріч у Zoom за 10 хвилин.

На щастя для Жасмін і Тія, яких "Скеля" ділить із дружиною Лорен Гашіан, зустріч була скасована.

"Мої два торнадо вказують і нестримно сміються без жодного милосердя", — написав Джонсон, зазначивши, що він "провів годину, намагаючись відтерти губну помаду з голови й обличчя — сам того не підозрюючи — це лайно забруднює шкіру".

Нагадаємо, Двейн Джонсон показав, що в їхньому великому розкішному будинку скоро з'являться двоє ноихі вихованців. І якщо більшість зірок заводять собак чи кішок, то дочкам Двейн вирішив подарувати свинок.