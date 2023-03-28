28 марта 2023 года: мученика Агапия и семерых других - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя лениться и игнорировать просьбы нуждающихся.
Что случилось в этот день:
Cегодня в православной церкви почитают память мученика Агапия и семерых других. Когда-то в Кесарии Агапия за его веру и нежелание поклоняться идолам отдали на жестокую гибель. А шесть юношей, простых жителей города, заступились за Агапия, демонстрируя свою веру, связали себе руки, за что были брошены в тюрьму и погибли.
Что нельзя делать 28 марта:
- лениться и откладывать все на завтра;
- есть мясные, молочные продукты, рыбу, яйца;
- пить алкогольные напитки;
- игнорировать просьбы нуждающихся;
- делать перестановку в доме.
Народные приметы и поверья:
- низко летят журавли — к плохой погоде;
- слышно чириканье воробьев — ждите теплый день;
- яркая заката сулит, что несколько следующих дней будут дождливыми.
День ангела празднуют:
Агапий, Александр, Алексей, Михаил,Тимофей.
Родились сегодня:
1933 год — Юрий-Богдан Шухевич, Герой Украины, диссидент, политический и общественный деятель;
1986 год — Леди Гага, американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер, актриса, обладательница "Оскара", двух "Золотых глобусов", 13 "Грэмми".
Также в этот день:
- 1930 год — города Константинополь и Ангора получили новые турецкие названия — Стамбул и Анкара;
- 2008 год — украинская Википедия достигает объема в 100 000 статей.