28 марта 2023 года: мученика Агапия и семерых других - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя лениться и игнорировать просьбы нуждающихся.

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Что случилось в этот день:

Cегодня в православной церкви почитают память мученика Агапия и семерых других. Когда-то в Кесарии Агапия за его веру и нежелание поклоняться идолам отдали на жестокую гибель. А шесть юношей, простых жителей города, заступились за Агапия, демонстрируя свою веру, связали себе руки, за что были брошены в тюрьму и погибли.

Что нельзя делать 28 марта:

лениться и откладывать все на завтра;

есть мясные, молочные продукты, рыбу, яйца;

пить алкогольные напитки;

игнорировать просьбы нуждающихся;

делать перестановку в доме.

Народные приметы и поверья:

низко летят журавли — к плохой погоде;

слышно чириканье воробьев — ждите теплый день;

яркая заката сулит, что несколько следующих дней будут дождливыми.

День ангела празднуют:

Агапий, Александр, Алексей, Михаил,Тимофей.

Родились сегодня:

1933 год — Юрий-Богдан Шухевич, Герой Украины, диссидент, политический и общественный деятель;

1986 год — Леди Гага, американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер, актриса, обладательница "Оскара", двух "Золотых глобусов", 13 "Грэмми".

Также в этот день: