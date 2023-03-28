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Стиль жизни

28 марта 2023 года: мученика Агапия и семерых других - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя лениться и игнорировать просьбы нуждающихся.

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Что случилось в этот день:

Cегодня в православной церкви почитают память мученика Агапия и семерых других. Когда-то в Кесарии Агапия за его веру и нежелание поклоняться идолам отдали на жестокую гибель. А шесть юношей, простых жителей города, заступились за Агапия, демонстрируя свою веру, связали себе руки, за что были брошены в тюрьму и погибли.

Что нельзя делать 28 марта:

  • лениться и откладывать все на завтра;
  • есть мясные, молочные продукты, рыбу, яйца;
  • пить алкогольные напитки;
  • игнорировать просьбы нуждающихся;
  • делать перестановку в доме.

Народные приметы и поверья:

  • низко летят журавли — к плохой погоде;
  • слышно чириканье воробьев — ждите теплый день;
  • яркая заката сулит, что несколько следующих дней будут дождливыми.

День ангела празднуют:

Агапий, Александр, Алексей, Михаил,Тимофей.

Родились сегодня:

1933 год — Юрий-Богдан Шухевич, Герой Украины, диссидент, политический и общественный деятель;

1986 год — Леди Гага, американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер, актриса, обладательница "Оскара", двух "Золотых глобусов", 13 "Грэмми".

Также в этот день:

  • 1930 год — города Константинополь и Ангора получили новые турецкие названия — Стамбул и Анкара;
  • 2008 год — украинская Википедия достигает объема в 100 000 статей.