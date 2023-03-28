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Стиль життя

28 березня 2023 року: мученика Агапія та сімох інших – що сьогодні не можна робити?

Агапій та семеро інших
Агапій та семеро інших

Сьогодні не можна лінуватися й ігнорувати прохання тих, хто просить про допомогу.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Агапія та сімох інших. Колись у Кесарії Агапія за його віру та небажання поклонятися ідолам віддали на жорстоку загибель. А шість юнаків, простих жителів міста, заступилися за Агапія. Демонструючи свою віру, вони зав'язали собі руки, за що їх кинули до в'язниці на поталу смерті.

Що не можна робити 28 березня:

  • лінуватися та відкладати все на завтра;
  • їсти м'ясні та молочні продукти, рибу, яйця;
  • пити алкогольні напої;
  • ігнорувати прохання нужденних;
  • робити перестановку в помешканні.

Народні прикмети та повір'я:

  • низько летять журавлі — на погану погоду;
  • чути цвірінькання горобців — чекайте на теплий день;
  • яскравий захід сонця сьогодні обіцяє, що кілька наступних днів будуть дощовими.

День ангела святкують:

Агапій, Олександр, Олексій, Михайло, Тимофій.

Народилися сьогодні:

1933 — Юрій-Богдан Шухевич, Герой України, дисидент, політичний і громадський діяч;

1986 — Леді Гага, американська співачка, авторка пісень, актриса, володарка "Оскара", двох "Золотих глобусів", 13 "Греммі".

Також у цей день:

  • 1930 — міста Константинополь і Ангора отримали нові турецькі назви — Стамбул і Анкара;
  • 2008 рік — українська Вікіпедія досягає обсягу 100 000 статей.