28 березня 2023 року: мученика Агапія та сімох інших – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна лінуватися й ігнорувати прохання тих, хто просить про допомогу.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Агапія та сімох інших. Колись у Кесарії Агапія за його віру та небажання поклонятися ідолам віддали на жорстоку загибель. А шість юнаків, простих жителів міста, заступилися за Агапія. Демонструючи свою віру, вони зав'язали собі руки, за що їх кинули до в'язниці на поталу смерті.
Що не можна робити 28 березня:
- лінуватися та відкладати все на завтра;
- їсти м'ясні та молочні продукти, рибу, яйця;
- пити алкогольні напої;
- ігнорувати прохання нужденних;
- робити перестановку в помешканні.
Народні прикмети та повір'я:
- низько летять журавлі — на погану погоду;
- чути цвірінькання горобців — чекайте на теплий день;
- яскравий захід сонця сьогодні обіцяє, що кілька наступних днів будуть дощовими.
День ангела святкують:
Агапій, Олександр, Олексій, Михайло, Тимофій.
Народилися сьогодні:
1933 — Юрій-Богдан Шухевич, Герой України, дисидент, політичний і громадський діяч;
1986 — Леді Гага, американська співачка, авторка пісень, актриса, володарка "Оскара", двох "Золотих глобусів", 13 "Греммі".
Також у цей день:
- 1930 — міста Константинополь і Ангора отримали нові турецькі назви — Стамбул і Анкара;
- 2008 рік — українська Вікіпедія досягає обсягу 100 000 статей.