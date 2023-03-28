28 березня 2023 року: мученика Агапія та сімох інших – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна лінуватися й ігнорувати прохання тих, хто просить про допомогу.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Агапія та сімох інших. Колись у Кесарії Агапія за його віру та небажання поклонятися ідолам віддали на жорстоку загибель. А шість юнаків, простих жителів міста, заступилися за Агапія. Демонструючи свою віру, вони зав'язали собі руки, за що їх кинули до в'язниці на поталу смерті.

Що не можна робити 28 березня:

лінуватися та відкладати все на завтра;

їсти м'ясні та молочні продукти, рибу, яйця;

пити алкогольні напої;

ігнорувати прохання нужденних;

робити перестановку в помешканні.

Народні прикмети та повір'я:

низько летять журавлі — на погану погоду;

чути цвірінькання горобців — чекайте на теплий день;

яскравий захід сонця сьогодні обіцяє, що кілька наступних днів будуть дощовими.

День ангела святкують:

Агапій, Олександр, Олексій, Михайло, Тимофій.

Народилися сьогодні:

1933 — Юрій-Богдан Шухевич, Герой України, дисидент, політичний і громадський діяч;

1986 — Леді Гага, американська співачка, авторка пісень, актриса, володарка "Оскара", двох "Золотих глобусів", 13 "Греммі".

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