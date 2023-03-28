Ким Кардашьян снялась в розовом бикини для пляжной фотосессии

Несмотря на холодный вечер и +10°C в Малибу, Ким Кардашьян приняла участие в фотосессии в купальнике.

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42-летняя американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян продемонстрировала свои знаменитую фигуру на пляжной фотосессии в Малибу. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда была замечена в ярко-розовом бикини, которое подчеркивало ее декольте и изгибы. Купальник основательницы SKIMS состоял из стринг и соответствующего топа с застежкой-молнией. Ким расстегнула молнию, чтобы показать свое декольте, прямо перед тем, как позировать на песке.

Она также защитилась от ветра с помощью халата от SKIMS. Удобный фасон с V-образным вырезом, длинными рукавами, подходящим ремнем и удобными карманами. Его также можно стилизовать как пальто-пыльник.

Напомним, недавно Ким Кардашьян порадовала 348 миллионов своих подписчиков в Instagram снимком, на котором изображена 12-летней девченкой. Звезда поделилась фотографией своей гоночной лицензии, которая позволила ей участвовать в Гран-при Малибу в 1992 году.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян привлекла к новой рекламной кампании своего бренда Skims звезду фильма "Голубая лагуна" Брук Шилдс, которая примерила линейку корректирующего белья.