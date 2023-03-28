Какие породы кошек линяют больше всех, и что с этим делать

Линька у котов и кошек – естественная смена шерстного покрова, продиктованная процессами терморегуляции, временем года и гормональным фоном. Чтобы шерсть не застелила весь дом, животных нужно постоянно вычесывать и следить за их здоровьем.

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Наличие кошек в семье практически всегда означает, что на креслах, диванах и одежде обязательно будет след вашего питомца. Помните шутку "В доме, где есть кот, шерсть – это приправа"? Так вот есть породы кошек, которые эту шутку сделали суровой правдой жизни и кошмаром для своих хозяев. Во время линьки кошки оставляют шерсть буквально повсюду, и чем длиннее и гуще шубка у животного, тем больше шерсти она сбрасывает, заставляя владельцев то и дело хвататься за голову и чистить все: от постели до курток и кроссовок. Однако среди всего многообразия пород все же есть те, которые линяют чрезмерно, и прежде, чем завести одну из них, стоит трижды подумать. Ресурс Сat Тime назвал породы, линяющие больше других.

Сразу отметим, что линька у котов и кошек – естественная смена шерстного покрова, продиктованная процессами терморегуляции, временем года и гормональным фоном. Это процесс, регулируемый сразу тремя системами питомца: нервной, иммунной и эндокринной. Если шерсти выпадает больше обычного, стоит обратиться к ветеринару, чтобы тот после анализов определил причину и назначил терапию. Но в целом и без сбоев некоторые породы не скупятся на лишнюю шерсть, "радуя" своих хозяев.

Американский бобтейл

Благодаря своему короткому хвосту, кисточкам на ушах и пальцах и мощному телу, американский бобтейл имеет отчетливо дикий вид, но очень дружелюбный и любвеобильный характер. Эта порода обладает двухслойной шерстью. Отличительная черта американских бобтейлов – это, конечно же, хвост. Его длина составляет от трети до половины длины обычного кошачьего хвоста. Шерсть у американских бобтейлов очень густая, мягкая и выглядит лохматой. Подшерсток очень плотный, поэтому животное требуется расчесывать примерно три раза в неделю. Это будет стимулировать кровообращение, сделает шерсть более здоровой и предотвратит появление колтунов, а также предотвратит образование трихобезоары – комков шерсти в желудке. Бобтейлы линяют на протяжении всей жизни, не стоит об этом забывать.

Американский бобтейл Фото: The Cat Loop

Американский керл

Керл выделяется своими ушами характерной формы, но и без них он поразительный кот с милым выражением лица и шелковистой шерстью, которая может быть длинной или короткой и любого цвета, включая экзотические оттенки. У длинношерстного вида мало подшерстка, поэтому вряд ли шерсть будет путаться. Еженедельного расчесывания достаточно, чтобы длинношерстный или короткошерстный керл выглядел красиво. Короткошерстные линяют круглый год и, как правило, сбрасывают больше шерсти, чем длинношерстные. В теплые месяцы, когда длинная шерсть может сильнее линять, полезно ее чаще чистить или расчесывать.

Американский керл Фото: Zooclub.ru

Шартрезская кошка

У шартреза крепкое мощное тело рабочей кошки, покрытое короткой толстой водоотталкивающей шерстью. Несмотря на то, что шартрезы относятся к короткошерстным кошкам, они линяют довольно интенсивно. Поэтому необходимо больше уделять внимания уходу за их шерстью из-за наличия у них толстого подшерстка. Не реже одного раза в неделю подшерсток осторожно вычесывается пуходеркой, а затем еще раз расчесывается шерсть массажной щеткой. В период линьки эту процедуру нужно делать чаще.

Кошка породы шартрез Фото: usatik.ru

Кимрик

Кимрийская кошка обладает длинной и объемной шерстью, требующей тщательного ухода. Длинная шерсть кимрика хорошо закрывает собой все тело, в то время как на лапах и голове она более короткая. Вычесывать кошку желательно трижды в неделю. В периоды линьки (весной и осенью) кошек расчесывают каждый день, удаляя отмершие волоски гребнем. Для полноценного ухода за густой шерстью кимрика понадобиться целый комплект: пуходерка, гребень, щетка и фурминатор. Если не вычесывать комки шерсти регулярно, гарантированно будут образовываться колтуны.

Кимрик

Нибелунг

Кошки редкой породы нибелунг очень похожи на элегантную, но мускулистую русскую голубую, с густой мерцающей шерстью средней длины. Даже с двойным шаром шерсти нибелунги не требуют большого ухода за собой, как другие длинношерстные кошки. Однако расчесывать их шерсть нужно дважды или три раза в неделю металлической расческой хорошего качества и через день – во время сезонных периодов линьки. Нибелунги линяют два раза в год – весной и осенью, избавляясь от старой зимней, а потом летней шерсти.

Нибелунг Фото: shkodakiss/instagram

Среди других пород, которые нуждаются в постоянном вычесывании шерсти, – сибирские кошки, рэгдоллы, рагамафины, русские голубые кошки.

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