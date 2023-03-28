Які породи кішок линяють найбільше, і що з цим робити

Линяння у кішок та котів – природна зміна хутряного покриву, продиктована процесами терморегуляції, порою року та гормональним тлом. Щоб шерсть не застелила весь будинок, тварин потрібно постійно вичісувати та стежити за їхнім здоров'ям.

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Наявність кішок у сім'ї практично завжди означає, що на кріслах, диванах та одязі обов'язково буде слід вашого вихованця. Пам'ятаєте жарт "У будинку, де є кіт, шерсть – це приправа?" Так от є породи кішок, які цей жарт зробили суворою правдою життя і жахом для своїх господарів. Під час линяння кішки залишають шерсть буквально всюди, і чим довша і густіша шубка у тварини, тим більше шерсті вона скидає, змусивши власників постійно хапатися за голову і чистити все: від ліжка до курток і кросівок. Однак серед усього різноманіття порід все ж є ті, які линяють надмірно, і перш ніж завести одну з них, варто тричі подумати. Ресурс Сat Тime назвав породи, що линяють більше за інших.

Відразу зазначимо, що линяння у котів і кішок – природна зміна шерстного покриву, продиктована процесами терморегуляції, порою року та гормональним тлом. Це процес, регульований відразу трьома системами вихованця: нервовою, імунною та ендокринною. Якщо шерсті випадає більше, ніж зазвичай, варто звернутися до ветеринара, щоб той після аналізів визначив причину і призначив терапію. Але загалом і без збоїв деякі породи не скупляться на зайву шерсть, "радуючи" своїх господарів.

Американський бобтейл

Завдяки своєму короткому хвосту, пензликам на вухах і лапках і потужному тілу, американський бобтейл має чітко дикий вигляд, але дуже доброзичливий і ласкавий характер. Ця порода має двошарове хутро. Відмінна риса американських бобтейлів — це, звичайно, хвіст. Його довжина становить від третини до половини довжини звичайного котячого хвоста. Хутро в американських бобтейлів дуже густе, м'яке і виглядає кудлатим. Підшерстя дуже щільне, тому тварину потрібно розчісувати приблизно тричі на тиждень. Це стимулюватиме кровообіг, зробить шерсть здоровішою і запобігатиме появі ковтуння, а також утворенню трихобезоару – грудочок шерсті у шлунку. Бобтейли линяють протягом усього життя, не варто забувати про це.

Американський бобтейл Фото: The Cat Loop

Американський керл

Керл виділяється своїми вухами характерної форми, але і без них це дивовижний кіт з милим виразом обличчя та шовковистим хутром, яке може бути довгим або коротким і будь-якого кольору, включно з екзотичними відтінками. У довгошерстого вигляду мало підшерстя, тому навряд чи шерсть плутатиметься. Щотижневого розчісування достатньо, щоб довгошерстий або короткошерстий керл виглядав гарно. Короткошерсті линяють цілий рік і, як правило, скидають більше хутра, ніж довгошерсті. У теплі місяці, коли довга шерсть може сильніше линяти, корисно її частіше чистити чи розчісувати.

Американський керл Фото: Zooclub.ru

Шартрезська кішка

У шартреза міцне потужне тіло робочої кішки, вкрите коротким товстим водовідштовхувальним хутром. Попри те, що шартрези належать до короткошерстих кішок, вони линяють досить інтенсивно. Тому необхідно більше приділяти уваги догляду за хутром через наявність у них товстого підшерстя. Не рідше одного разу на тиждень воно обережно вичісується пуходеркою, а потім ще раз розчісується масажною щіткою для хутра . У період линяння цю процедуру потрібно робити частіше.

Кішка породи шартрез Фото: usatik.ru

Кімрик

Кімрійська кішка має довге і об'ємне хутро, що вимагає ретельного догляду. Довга шерсть кімрика добре закриває собою все тіло, тоді як на лапах і голові вона коротша. Вичісувати кішку бажано тричі на тиждень. У періоди линяння (навесні та восени) кішок розчісують щодня, видаливши відмерлі волоски гребінцем. Для повноцінного догляду за густим хутром кімрика знадобиться цілий комплект: пуходерка, гребінь, щітка та фурмінатор. Якщо не вичісувати грудки шерсті регулярно, гарантовано утворюватимуться ковтуни.

Кімрик

Нібелунг

Кішки рідкісної породи нібелунг дуже схожі на елегантну, але м'язисту російську блакитну, з густою мерехтливою шерстю середньої довжини. Навіть із подвійним шаром хутра нібелунги не вимагають великого догляду за собою, як інші довгошерсті кішки. Однак розчісувати їхню шерсть потрібно двічі чи тричі на тиждень металевим гребінцем гарної якості і через день – під час сезонних періодів линяння. Нібелунги линяють двічі на рік – навесні та восени, позбавившись старої зимової, а потім літньої шерсті.

Нібелунг Фото: shkodakiss/instagram

Серед інших порід, які потребують постійного вичісування шерсті, – сибірські кішки, регдоли, рагамаффіни, російські блакитні кішки.

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