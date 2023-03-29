29 марта 2023 года: Савина Ермопольского - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя давать деньги в долг и работать с деревом.

Related video

Что случилось в этот день:

Cегодня в православной церкви почитают память мученика Савина Ермопольского, которого в египетском городе Гермополь в III веке подвергли пыткам и жестокой смерти за его веру в Христа.

Также 29 марта отмечают Всемирный день фортепиано.

Что нельзя делать 29 марта:

есть хлеб после завтрака;

ссориться;

давать деньги в долг;

работать с деревом.

Народные приметы и поверья:

быстрое движение облаков по небу — погода наладится;

птицы купаются в луже – ждите тепло;

в реке низкий уровень воды – к плохому урожаю;

если в этот день тепло, то вся весна будет теплой;

в старину говорили про этот день "на Савина сани покинь, телегу подвинь".

День ангела празднуют:

Александр, Антоний, Емилиан, Иван, Павел, Роман, Савин, Трофим.

Родились сегодня:

1728 год — Кирилл Разумовский, украинский военный, политический и государственный деятель, граф, последний гетман Войска Запорожского;

1895 — Эрнст Юнгер, немецкий офицер, писатель, эссеист, военный теоретик, философ.

Также в этот день: