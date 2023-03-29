Стиль жизни
29 марта 2023 года: Савина Ермопольского - что сегодня нельзя делать?
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Сегодня нельзя давать деньги в долг и работать с деревом.
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Что случилось в этот день:
Cегодня в православной церкви почитают память мученика Савина Ермопольского, которого в египетском городе Гермополь в III веке подвергли пыткам и жестокой смерти за его веру в Христа.
Также 29 марта отмечают Всемирный день фортепиано.
Что нельзя делать 29 марта:
- есть хлеб после завтрака;
- ссориться;
- давать деньги в долг;
- работать с деревом.
Народные приметы и поверья:
- быстрое движение облаков по небу — погода наладится;
- птицы купаются в луже – ждите тепло;
- в реке низкий уровень воды – к плохому урожаю;
- если в этот день тепло, то вся весна будет теплой;
- в старину говорили про этот день "на Савина сани покинь, телегу подвинь".
День ангела празднуют:
Александр, Антоний, Емилиан, Иван, Павел, Роман, Савин, Трофим.
Родились сегодня:
- 1728 год — Кирилл Разумовский, украинский военный, политический и государственный деятель, граф, последний гетман Войска Запорожского;
- 1895 — Эрнст Юнгер, немецкий офицер, писатель, эссеист, военный теоретик, философ.
Также в этот день:
- 1795 год — первый концерт Людвига ван Бетховена;
- 1886 — американский фармацевт Джон Пембертон создал новый напиток на основе листьев коки, известный как Coca-Cola;
- 2014 год — в Англии и Уэльсе регистрируют первый однополый брак.