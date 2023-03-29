Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

29 марта 2023 года: Савина Ермопольского - что сегодня нельзя делать?

Савин Ермопольский
Савин Ермопольский

Сегодня нельзя давать деньги в долг и работать с деревом.

Related video

Что случилось в этот день:

Cегодня в православной церкви почитают память мученика Савина Ермопольского, которого в египетском городе Гермополь в III веке подвергли пыткам и жестокой смерти за его веру в Христа.

Также 29 марта отмечают Всемирный день фортепиано.

Что нельзя делать 29 марта:

  • есть хлеб после завтрака;
  • ссориться;
  • давать деньги в долг;
  • работать с деревом.

Народные приметы и поверья:

  • быстрое движение облаков по небу — погода наладится;
  • птицы купаются в луже – ждите тепло;
  • в реке низкий уровень воды – к плохому урожаю;
  • если в этот день тепло, то вся весна будет теплой;
  • в старину говорили про этот день "на Савина сани покинь, телегу подвинь".

День ангела празднуют:

Александр, Антоний, Емилиан, Иван, Павел, Роман, Савин, Трофим.

Родились сегодня:

  • 1728 год — Кирилл Разумовский, украинский военный, политический и государственный деятель, граф, последний гетман Войска Запорожского;
  • 1895 — Эрнст Юнгер, немецкий офицер, писатель, эссеист, военный теоретик, философ.

Также в этот день:

  • 1795 год — первый концерт Людвига ван Бетховена;
  • 1886 американский фармацевт Джон Пембертон создал новый напиток на основе листьев коки, известный как Coca-Cola;
  • 2014 год — в Англии и Уэльсе регистрируют первый однополый брак.