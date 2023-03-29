Стиль життя
29 березня 2023 року: Савина Єрмопольського – що сьогодні не можна робити?
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Сьогодні не можна давати гроші в борг і працювати з деревом.
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Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Савина Єрмопольського, який в єгипетському місті Гермополь у III столітті зазнав тортур і жорстокої смерті за його віру в Христа.
Також 29 березня святкують Всесвітній день фортепіано.
Що не можна робити 29 березня:
- їсти хліб після сніданку;
- сваритися;
- давати гроші в борг;
- працювати з деревом.
Народні прикмети та повір'я:
- швидкий рух хмар на небі — погода налагодиться;
- птахи купаються в калюжі — чекайте на тепло;
- у річці низький рівень води – до поганого врожаю;
- якщо сьогодні тепло, то вся весна буде такою ж;
- наші пращури говорили "на Савина сани покинь, віз діставай".
День ангела святкують:
Олександр, Антоній, Еміліан, Іван, Павло, Роман, Савін, Трохим.
Народилися сьогодні:
- 1728 — Кирило Розумовський, український військовий, політичний і державний діяч, останній гетьман Війська Запорізького;
- 1895 — Ернст Юнгер, німецький офіцер, письменник, есеїст, військовий теоретик, філософ.
Також у цей день:
- 1795 — перший концерт Людвіга ван Бетховена;
- 1886 — американський фармацевт Джон Пембертон створив новий напій на основі листя коки, відомий як Coca-Cola;
- 2014 — в Англії та Вельсі реєструють перший одностатевий шлюб.