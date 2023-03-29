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Стиль життя

29 березня 2023 року: Савина Єрмопольського – що сьогодні не можна робити?

Савин Єрмопольський
Савин Єрмопольський

Сьогодні не можна давати гроші в борг і працювати з деревом.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Савина Єрмопольського, який в єгипетському місті Гермополь у III столітті зазнав тортур і жорстокої смерті за його віру в Христа.

Також 29 березня святкують Всесвітній день фортепіано.

Що не можна робити 29 березня:

  • їсти хліб після сніданку;
  • сваритися;
  • давати гроші в борг;
  • працювати з деревом.

Народні прикмети та повір'я:

  • швидкий рух хмар на небі — погода налагодиться;
  • птахи купаються в калюжі — чекайте на тепло;
  • у річці низький рівень води – до поганого врожаю;
  • якщо сьогодні тепло, то вся весна буде такою ж;
  • наші пращури говорили "на Савина сани покинь, віз діставай".

День ангела святкують:

Олександр, Антоній, Еміліан, Іван, Павло, Роман, Савін, Трохим.

Народилися сьогодні:

  • 1728 — Кирило Розумовський, український військовий, політичний і державний діяч, останній гетьман Війська Запорізького;
  • 1895 — Ернст Юнгер, німецький офіцер, письменник, есеїст, військовий теоретик, філософ.

Також у цей день:

  • 1795 — перший концерт Людвіга ван Бетховена;
  • 1886 — американський фармацевт Джон Пембертон створив новий напій на основі листя коки, відомий як Coca-Cola;
  • 2014 — в Англії та Вельсі реєструють перший одностатевий шлюб.