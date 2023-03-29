29 березня 2023 року: Савина Єрмопольського – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна давати гроші в борг і працювати з деревом.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Савина Єрмопольського, який в єгипетському місті Гермополь у III столітті зазнав тортур і жорстокої смерті за його віру в Христа.

Також 29 березня святкують Всесвітній день фортепіано.

Що не можна робити 29 березня:

їсти хліб після сніданку;

сваритися;

давати гроші в борг;

працювати з деревом.

Народні прикмети та повір'я:

швидкий рух хмар на небі — погода налагодиться;

птахи купаються в калюжі — чекайте на тепло;

у річці низький рівень води – до поганого врожаю;

якщо сьогодні тепло, то вся весна буде такою ж;

наші пращури говорили "на Савина сани покинь, віз діставай".

День ангела святкують:

Олександр, Антоній, Еміліан, Іван, Павло, Роман, Савін, Трохим.

Народилися сьогодні:

1728 — Кирило Розумовський, український військовий, політичний і державний діяч, останній гетьман Війська Запорізького;

1895 — Ернст Юнгер, німецький офіцер, письменник, есеїст, військовий теоретик, філософ.

Також у цей день: