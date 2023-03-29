Джонгук из BTS стал звездой кампейна Calvin Klein перед тем, как уйти в армию

Звезда K-pop Чон Джонгук из группы BTS недавно стал амбассадором модного бренда Calvin Klein и снялся в провокационной фотосессии.

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25-летний Чон Джонгук, один из участников культовой K-pop группы BTS, стал звездой нового рекламного кампейна Calvin Klein. Ранее он стал официальным представителем этого бренда. Так что фотосессия знаменовала открытие нового этапа его карьеры перед тем как он отправится в армию. Об этом пишет Daily Mail.

Снимал Джонгука известный южнокорейский фотограф Пак Чон Ха. На снимках Джонгук продемонстрировал джинсы прямого кроя в стиле 1990-х, рубашку и куртку из денима, а также футболку с логотипом бренда.

Звезда K-pop Чон Джонгук из группы BTS Фото: Calvin Klein Звезда K-pop Чон Джонгук из группы BTS Фото: Calvin Klein

Calvin Klein объявил, что Джонгук будет глобальным послом как линии джинсов, так и нижнего белья Calvin Klein. Он намекнул на свое партнерство вчера в своих социальных сетях, вызвав бурю эмоций у своих фанатов перед официальным объявлением сегодня.

"Я давно являюсь поклонником Calvin Klein и очень рад быть их новым глобальным послом. Это партнерство очень особенное, так как наследие и ценности бренда Calvin Klein мне созвучны. Моя музыка — это то, как я общаюсь со своими фанатами по всему миру, и я вижу это партнерство как возможность связаться с ними по-новому. Я невероятно рад, что люди увидят новую сторону меня в этой первой кампании для бренда", — сказал Джонгук в пресс-релизе.

Глобальный главный маркетинговый директор Calvin Klein Джонатан Боттомли также рассказал, почему привлечение Джонгука в семью Calvin Klein было логичным шагом.

"Мы гордимся тем, что работаем с персонами, чье культурное влияние и ценности совпадают с нашими. Джонгук — один из самых популярных артистов в мире. Он обладает редкой способностью устанавливать связь с международной аудиторией, как через свою музыку, так и через свой стиль", — отметил Боттомли.

Звезда K-pop Чон Джонгук из группы BTS Фото: Calvin Klein Звезда K-pop Чон Джонгук из группы BTS Фото: Calvin Klein

В 2022 году, когда BTS объявили о том, что они берут перерыв, потому что еще два участника группы: Джин и Джей-Хоуп уходят в армию, Джонгук сказал, что каждый участник будет заниматься не только музыкой, но и модой.

Чон Джонгук из группы BTS планирует пройти обязательную военную службу в Южной Корее, как и другие участники группы. По закону этой страны, мужчины должны отслужить в армии до 28 лет. Служба занимает от 18 до 21 месяца. В 2020 году парламент Южной Кореи принял закон, позволяющий поп-звездам — а именно тем, кто "преуспевает в поп-культуре и искусстве" — отсрочить свою службу до 30 лет.

BTS планируют снова собраться всей группой в 2025 году, когда они все отслужат в армии.

Напомним, ранее 30-летний Ким Сокчин, известный в группе под сценическим именем Джин, стал первым из коллектива, кто отправился служить в армию. Он показал свою новую прическу.