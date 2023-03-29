Чонґук із BTS став зіркою кампейну Calvin Klein перед тим, як піти в армію

Зірка K-pop Чон Чонґук із групи BTS нещодавно став амбасадором модного бренду Calvin Klein та знявся у провокаційній фотосесії.

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25-річний Чон Чонґук, один із учасників культового K-pop групи BTS, став зіркою нового рекламного кампейну Calvin Klein. Раніше він став офіційним представником цього бренду. Тож фотосесія знаменувала відкриття нового етапу його кар'єри перед тим, як він вирушить в армію. Про це пише Daily Mail.

Знімав Чонґука відомий південнокорейський фотограф Пак Чон Ха. На знімках Чонґук продемонстрував джинси прямого крою у стилі 1990-х, сорочку та куртку з деніму, а також футболку з логотипом бренду.

Зірка K-pop Чон Чонґук із групи BTS Фото: Calvin Klein Зірка K-pop Чон Чонґук із групи BTS Фото: Calvin Klein

Calvin Klein оголосив, що Чонґук буде глобальним послом як лінії джинсів, так і спідньої білизни Calvin Klein. Він натякнув на своє партнерство вчора у своїх соціальних мережах, викликавши шквал емоцій у своїх фанатів перед офіційним оголошенням сьогодні.

"Я давно є шанувальником Calvin Klein і дуже радий бути їхнім новим глобальним послом. Це партнерство дуже особливе, тому що спадщина та цінності бренду Calvin Klein мені співзвучні. Моя музика — це те, як я спілкуюся зі своїми фанатами по всьому світу, і я бачу це партнерство як можливість зв'язатися з ними по-новому. Я неймовірно радий, що люди побачать новий бік мене у цій першій кампанії для бренду", — сказав Чонґук у пресрелізі.

Глобальний головний маркетинговий директор Calvin Klein Джонатан Боттомлі також розповів, чому залучення Чонґука до родини Calvin Klein було логічним кроком.

"Ми пишаємося тим, що працюємо з персонами, культурний вплив і цінності яких збігаються з нашими. Чонґук — один з найпопулярніших артистів у світі. Він має рідкісну здатність встановлювати зв'язок з міжнародною аудиторією, як через свою музику, так і через свій стиль", — зазначив Боттомлі.

Зірка K-pop Чон Чонґук із групи BTS Фото: Calvin Klein Зірка K-pop Чон Чонґук із групи BTS Фото: Calvin Klein

У 2022 році, коли BTS оголосили про те, що вони беруть перерву, тому що ще два учасники групи: Джін і Джей-Хоуп йдуть в армію, Чонґук сказав, що кожен учасник займатиметься не лише музикою, а й модою.

Чон Чонґук із групи BTS планує пройти обов'язкову військову службу у Південній Кореї, як і інші учасники групи. За законом цієї країни чоловіки повинні відслужити в армії до 28 років. Служба займає від 18 до 21 місяця. У 2020 році парламент Південної Кореї ухвалив закон, що дозволяє попзіркам — а саме тим, хто "досягає успіху в попкультурі та мистецтві" — відтермінувати свою службу до 30 років.

BTS планують знову зібратися всією групою у 2025 році, коли вони відслужать в армії.

Нагадаємо, раніше 30-річний Кім Сокджін, відомий у групі під сценічним ім'ям Джін, став першим із колективу, хто вирушив служити до армії. Він показав свою нову зачіску.