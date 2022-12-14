Обстрижений учасник BTS Джин показав фото перед відправленням в армію

4 грудня співакові виповнилося 30 років, і за законами Південної Кореї він повинен відслужити від 18 до 21 місяця.

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30-річний Кім Сок Джін, південнокорейський співак і автор пісень, а також один із учасників мегапопулярного бойзбенду BTS, відомий у групі під сценічним ім'ям Джин, став першим із колективу, хто вирушив служити в армію. Незважаючи на приголомшливий успіх BTS, його учасників не оминула обов'язкова служба в Збройних силах Південної Кореї, і ось перший із них став солдатом. Знімком, на якому позує з обстриженим волоссям. У додатку Weverse музикант пожартував, що його нова стрижка в межах підготовки до його від'їзду в армію "симпатичніша", ніж очікувалося.

Згідно із законами Південної Кореї, усі працездатні чоловіки мають відслужити в армії від 18 до 21 місяця до свого 30-річчя. Оскільки знаменитому учаснику групи 4 грудня виповнилося 30 років, його служба розпочалася майже через 10 днів після дня народження.

Музичний керівник гурту Сондик Сон також поділився фотографією на своїй сторінці в Instagram, написавши: "Сподіваюся, у тебе буде благополучна служба, і ти проведеш дорогоцінний час у своєму житті…".

[ + – ] Кім Сок Джін втратив свою пишну шевелюру Фото: sonsungdeuk/instagram

Лейбл гурту, Big Hit Music, через повідомлення на Weverse попросив фанатів утриматися від відвідування Джина під час його військової служби та пообіцяв інформувати фанатів про артиста, поки він відсутній.

"Джин відслужить необхідний час в армії. Зверніть увагу, що ми не будемо проводити жодних офіційних заходів у день його призову. Присяга — це те, що повинні спостерігати лише військовослужбовці та члени їхніх сімей. Щоб запобігти будь-яким проблемам, які можуть виникнути через скупчення людей, ми просимо фанатів утриматися від відвідування цього місця. Замість цього ми просимо вас зберігати душевне тепло, слова підтримки та прощання у ваших серцях. Ми просимо вас продовжувати любити й підтримувати Джина, поки він не закінчить військову службу та не повернеться. Наша компанія також прагнутиме надавати йому всю необхідну підтримку в цей час", — ідеться в заяві.

За словами учасників BTS, вони з нетерпінням чекають на возз'єднання як група приблизно у 2025 році після "виконання своїх зобов'язань зі служби".

Нагадаємо, про те, що учасників BTS заберуть в армію, стало відомо в жовтні минулого року, це дуже засмутило фанатів колективу.