Співаків із групи BTS мобілізують у південнокорейську армію

У Південній Кореї всі працездатні чоловіки повинні проходити військову службу протягом 18 місяців.

Related video

Зірки K-pop, культова група BTS повним складом вирушить проходити службу в південнокорейській армії. У цій країні всі працездатні чоловіки мають пройти військову службу щонайменше 18 місяців. Про це пише Sky News.

Військові Південної Кореї заявили, що дуже бажано, щоб суперзірки з BTS були призвані, тому що це справедливо.

Шанувальники групи не такі категоричні. Винятки роблять для спортсменів, музикантів і танцюристів, які вибороли найвищі призи на змаганнях, що підвищують престиж країни.

А BTS, яка отримала Billboard Music Awards, явно підвищує престиж, так що їм підняли призовний вік до 30 років за рішенням парламенту.

[ + – ] Джін — найстарший учасник групи BTS Фото: BTS/Instagram

Але це означає, що старшому учаснику BTS Джіну може загрожувати призов у наступному році, тому що в грудні йому виповнюється 30 років.

У п'ятницю комісар управління кадрової служби Лі Кі Сік заявив депутатам, що "бажано", щоб учасники BTS виконували свої військові обов'язки.

Міністр оборони Лі Чон Соп наказав чиновникам вивчити питання необхідності громадського опитування для ухвалення рішення. Міністр культури Пак Бо Гюн сказав, що його міністерство найближчим часом ухвалить остаточне рішення.

Отже, самі жителі Південної Кореї можуть вирішити, чи повинні K-pop зірки BTS проходити військову службу.

Одне з недавніх опитувань показало, що 61% респондентів підтримують винятки для артистів.

Але 54% людей із іншого опитування сказали, що BTS повинні служити в армії.

[ + – ] Група BTS Фото: BTS/Instagram

У серпні міністр оборони заявляв, що якщо учасники BTS запишуться на службу, їм, ймовірно, буде дозволено продовжити репетиції та приєднатися до інших учасників гурту для закордонних концертів.

Нагадаємо, BTS може вважатися довгожителем, гурт існує з 2013 року, у ньому семеро учасників: RM (лідер групи), Джін, Шуга, Джей-Хоуп, Чимін, Ві та Чонгук. Спочатку назва групи розшифровувалась як Bangtan Boys, але в липні 2017 року група змінила офіційний логотип та розшифровку їхньої назви англійською мовою і вони стали Beyond The Scene.

Раніше Фокус писав про феномен "корейської хвилі" та секрет популярності південнокорейських серіалів "дорам" і південнокорейських K-pop груп.