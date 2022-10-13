Певцов из группы BTS мобилизуют в южнокорейскую армию

В Южной Корее все трудоспособные мужчины должны проходить военную службу в течение 18 месяцев

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Звезды K-pop, культовая группа BTS полным составом отправится проходить службу в южнокорейской армии. В этой стране все трудоспособные мужчины должны пройти военную службу не менее 18 месяцев. Об этом пишет Sky News.

Военные Южной Кореи заявили, что очень желательно, чтобы суперзвезды из BTS были призваны, потому что это "справедливо".

Поклонники группы не так категоричны. Исключения делают для спортсменов, музыкантов и танцоров, завоевавших высшие призы на соревнованиях, повышающих престиж страны.

А BTS, получившая Billboard Music Awards явно повышает престиж, так что им подняли призывной возраст до 30 лет по решению парламента.

[ + – ] Чин - самый старший участник группы BTS Фото: BTS/Instagram

Но это означает, что старшему участнику BTS, Чину, может грозить призыв в следующем году, потому что в декабре ему исполняется 30 лет.

В пятницу комиссар управления кадровой службы Ли Ки Сик заявил депутатам, что "желательно", чтобы участники BTS выполняли свои военные обязанности.

Министр обороны Ли Чон Соп приказал чиновникам изучить вопрос о необходимости общественного опроса для принятия решения. Министр культуры Пак Бо Гюн сказал, что его министерство в ближайшее время примет окончательное решение.

Так что сами жители Южной Кореи могут решить, должны ли K-pop звезды BTS проходить военную службу.

Один из недавних опросов показал, что 61% респондентов поддерживают исключения для артистов.

Но 54% ​​людей, из другого опроса, сказали, что BTS должны служить в армии.

[ + – ] Группа BTS Фото: BTS/Instagram

В августе министр обороны заявлял, что если участники BTS запишутся на службу, им, вероятно, будет разрешено продолжить репетиции, и присоединятся к другим участникам группы для зарубежных концертов.

Напомним, BTS может считаться долгожителем, он существует с 2013 года, в группе семь участников: RM (лидер группы), Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука. Изначально название группы расшифровывалось, как Bangtan Boys, но в июле 2017 года группа сменила официальный логотип и расшифровку их названия на английском языке и они стали Beyond The Scene.

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