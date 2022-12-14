Остриженный участник BTS Джин показал фото перед отправкой в армию

4 декабря певцу исполнилось 30 лет, и, по законам Южной Кореи, он обязан отслужить от 18 до 21 месяца.

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30-летний Ким Сокчин, южнокорейский певец и автор песен, а также один из участников мега популярного бойзбенда BTS, известный в группе под сценическим именем Джин, стал первым из коллектива, кто отправился служить в армию. Несмотря на ошеломительный успех BTS его участников не миновала обязательная служба в Вооруженных Силах Южной Кореи, и вот первый из них стал солдатом. Снимком, на котором позирует с остриженными волосами. В приложении Weverse музыкант пошутил, что его новая стрижка в рамках подготовки к его отъезду в армию "симпатичнее", чем ожидалось.

Согласно законам Южной Кореи, все трудоспособные мужчины должны отслужить в армии от 18 до 21 месяца до своего 30-летия. Поскольку знаменитому участнику группы 4 декабря исполнилось 30 лет, его служба началась, спустя почти 10 дней после дня рождения.

Музыкальный руководитель группы Сондык Сон также поделился фотографией на своей странице в Instagram, написав: "Надеюсь, у тебя будет благополучная служба и ты проведешь драгоценное время в своей жизни…".

[ + – ] Ким Сокчин лишился своей пышной шевелюры Фото: sonsungdeuk/instagram

Лейбл группы, Big Hit Music, через сообщение на Weverse попросил фанатов воздержаться от посещения Джина во время его военной службы и пообещал информировать фанатов об артисте, пока тот отсутствует.

"Джин отслужит необходимое время в армии. Обратите внимание, что мы не будем проводить никаких официальных мероприятий в день его призыва. Присяга – это то, что должны наблюдать только военнослужащие и члены их семей. Чтобы предотвратить любые проблемы, которые могут возникнуть из-за скопления людей, мы просим фанатов воздержаться от посещения этого места. Вместо этого мы просим вас сохранять душевное тепло слова поддержки и прощания в ваших сердцах. Мы просим вас продолжать любить и поддерживать Джина, пока он не закончит военную службу и не вернется. Наша компания также будет стремиться оказывать ему всю необходимую поддержку в это время", – говорится в заявлении.

По словам участников BTS, они с нетерпением ждут воссоединения в качестве группы примерно в 2025 году после "выполнения своих обязательств по служению".

Напомним, о том, что участников BTS заберут в армию, стало известно в октябре прошлого года, что очень сильно расстроило фанатов коллектива.