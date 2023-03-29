Почему нельзя кормить кошек собачей едой: причины, о которых знают не все

В отличие от всеядных собак, кошкам требуется диета из мясных белков и животных жиров.

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В доме, где живут одновременно кошка и собака, у хозяев иногда возникает соблазн дать коту собачьего корма, когда закончился его собственный. Многие исследователи до сих пор спорят: стоит ли кормить кошек едой для собак, но все же большинство ученых склоняются к тому, что если это произойдет пару раз – ничего страшного, а вот при более длительном кормлении кошек собачьим кормом проблем не избежать. Чем опасны такие манипуляции с меню, пишет портал Pet MD.

Итак, как уже говорилось выше, раз или два кошка может съесть небольшое количество собачьей еды, обойдясь без неприятных последствий. Однако постоянно содержать кошек на собачьем корме нельзя, поскольку могут возникнуть пагубные, если не смертельные, последствия. Это связано с тем, что корма для собак и корма для кошек содержат разные питательные компоненты, чтобы удовлетворить разные потребности этих двух видов в питании. А они существенно отличаются.

Кошки являются обязательными плотоядными животными, а это означает, что им требуется диета из мясных белков и животных жиров, чтобы все системы их организма функционировали должным образом.

Что касается собак, то они более всеядны, а значит, могут легко употреблять как мясо, так и овощи. Корм для собак не отвечает специфическим потребностям кошек в питании.

Собачий корм не подходит кошкам по многим параметрам Фото: Getty

Чем отличается корм для кошек и для собак

В первую очередь, это вкус. Так, кошки не чувствуют вкус сладкого. У них всего 470 вкусовых рецепторов, в то время как у собак их 1700. Для понимания: у людей их более 9000.

Корма для кошек специально разработаны так, чтобы быть очень вкусными. Только в таком случае животные будут с аппетитом их есть. Корм для собак с точки зрения кошек совершенно неаппетитный, а вот собаки кошачий корм считают очень вкусным.

Будучи плотоядными по своей природе, кошки нуждаются в еде с гораздо более высоким содержанием белка, чем в корме для собак. Отдельные бренды и типы кормов для собак имеют более высокий уровень белка, но в целом даже эти специализированные корма для собак не достигают уровня белка, необходимого для поддержания здоровья кошек.

Большинство кормов для собак содержат 18-26% белка "как с кормом". Для кошек рекомендуется процентное содержание протеина "As-Fed" как минимум 30-34% с дополнительным добавлением консервированного корма для кошек с 40-50% протеина.

В отличие от собак, кошки не способны вырабатывать таурин. Это сульфокислота, образующаяся в организме из цистеина и метионина, относится к заменимым или условно незаменимым аминокислотам. Его нехватка чревата для животного ослаблением сердечной мышцы (дилатационная кардиомиопатия), потерей зрения, проблемами с пищеварением. Поэтому в корма для кошек его добавляют обязательно, а вот в собачьи – редко.

То же касается и арахидоновой кислоты, которую кошки не могут вырабатывать, поэтому должны получать ее с едой. Это органическое соединение, омега-6-ненасыщенная жирная кислота, которая для кошек является незаменимой. Дефицит последней приводит к ухудшению показателей работы у животного печени и почек, проблемам с кожей.

Витамин А является еще одним диетическим элементом, который кошки не могут синтезировать самостоятельно и должны добавлять в свой рацион. Без него у животных портится шерсть, появляется мышечная слабость, возможна куриная слепота.

Еще один элемент, которые есть в кормах для кошек, но нет в собачьих, – ниацин (никотиновая кислота), который кошки тоже не производят самостоятельно.

Важным моментом в питании кошки является ее биологический возраст, в зависимости от которого подбирается корм. Быстрорастущие котята нуждаются в большем количестве питательных веществ и источников энергии, в то время как пожилые здоровые кошки нуждаются в большем количестве белка, чтобы поддерживать свои мышцы с возрастом.

На протяжении жизни поттребности в еде у кошек меняются Фото: Getty

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