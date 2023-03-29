Чому не можна годувати кішок собачою їжею: причини, про які знають не всі

На відміну від всеїдних собак, кішкам потрібна дієта з м'ясних білків і тваринних жирів.

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У будинку, де мешкають одночасно кішка та собака, у господарів іноді виникає спокуса дати коту собачого корму, коли закінчився його власний. Багато дослідників досі сперечаються: чи варто годувати кішок їжею для собак, але все ж більшість науковців схиляються до того, що коли це станеться кілька разів — нічого страшного, а ось у разі тривалішого годування кішок собачим кормом проблем не уникнути. Чим небезпечні такі маніпуляції з меню, пише портал Pet MD.

Отже, як уже говорилося вище, раз чи два кішка може з'їсти невелику кількість собачої їжі, обійшовшись без неприємних наслідків. Однак постійно тримати кішок на собачому кормі не можна, оскільки можуть виникнути згубні, якщо не смертельні наслідки. Це пов'язано з тим, що корми для собак і корми для котів містять різні поживні компоненти, щоб задовольнити різні потреби цих двох видів у харчуванні. А вони суттєво відрізняються.

Кішки є обов'язковими м'ясоїдними тваринами, а це означає, що їм потрібна дієта з м'ясних білків і тваринних жирів, щоб усі системи їхнього організму функціонували належно.

Що стосується собак, то вони всеїдні, а значить, можуть легко вживати як м'ясо, так і овочі. Корм для собак не відповідає специфічним потребам котів у харчуванні.

Собачий корм не підходить кішкам за багатьма параметрами Фото: Getty

Чим відрізняється корм для котів і для собак

Насамперед, це смак. Кішки не відчувають смаку солодкого. У них всього 470 смакових рецепторів, натомість у собак їх 1700. Для розуміння: у людей їх понад 9000.

Корми для котів спеціально розроблені так, щоб бути дуже смачними. Тільки в такому випадку тварини будуть із апетитом їх їсти. Корм для собак із погляду кішок зовсім неапетитний, а от собаки котячий корм вважають дуже смачним.

М'ясоїдні за своєю природою, кішки потребують їжі з набагато вищим вмістом білка, ніж корми для собак. Окремі бренди й типи кормів для собак мають вищий рівень білка, але загалом навіть ці спеціалізовані корми для собак не досягають рівня білка, необхідного для підтримки здоров'я котів. Більшість кормів для собак містять 18-26% білка "як із кормом". Для котів рекомендується відсотковий вміст протеїну "As-Fed" як мінімум 30-34% з додаванням консервованого корму для котів із 40-50% протеїну.

На відміну від собак, кішки не здатні виробляти таурин. Це сульфокислота, що утворюється в організмі з цистеїну та метіоніну, належить до замінних або умовно незамінних амінокислот. Його нестача загрожує тварині ослабленням серцевого м'яза (дилатаційна кардіоміопатія), втратою зору, проблемами з травленням. Тому в корми для котів його додають обов'язково, а от у корми для собак — не часто.

Те ж стосується й арахідонової кислоти, яку кішки не можуть виробляти, тому мають отримувати її з їжею. Це органічна сполука, омега-6-ненасичена жирна кислота, яка для кішок є незамінною. Дефіцит останньої призводить до погіршення у тварини показників роботи печінки та нирок, проблем зі шкірою.

Вітамін А є ще одним дієтичним елементом, який кішки не можуть синтезувати самостійно та повинні додавати до свого раціону. Без нього у тварин псується шерсть, з'являється слабкість м'язів, можлива куряча сліпота.

Ще один елемент, який є в кормах для кішок, але немає в собачих, — ніацин (нікотинова кислота), який кішки теж не виробляють самостійно.

Важливим моментом у харчуванні кішки є її біологічний вік, залежно від якого підбирається корм. Кошенята потребують більшої кількості поживних речовин і джерел енергії, тоді як літнім здоровим кішкам необхідно більше білка, щоб підтримувати свої м'язи з віком.

Протягом життя потреби в їжі в кішок змінюються Фото: Getty

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