Модный развод. Как знаменитости сделали сообщение о разводе трендом

Если раньше о разводе селебрити их поклонники узнавали из таблоидов, то теперь звезды обязательно сообщают об этом в соцсетях и прочие следуют их примеру.

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Когда Риз Уизерспун объявила, что разводится со своим мужем, Джимом Тотом, на днях, она сделала это так, как мы привыкли ожидать от знаменитостей, столкнувшихся с такой проблемой. Она опубликовала краткое примирительное совместное заявление в Instagram и попросила о конфиденциальности. Пост был закрыт для комментариев. И сообщение такого рода – это новый тренд. Теперь объявление о разводе в Instagram стало настолько обязательным, что оно больше не ограничивается только знаменитостями. Влиятельные лица, бизнес-лидеры и даже обычные пользователи соцсетей оповещают весь мир о разводе. Тон этих заявлений, конечно, различается, но идея такова: разлучившиеся пары всегда движутся дальше с "обоюдным уважением". А если есть дети, то воспитывают их совместно. Издание The Cut подробно написало о новом модном тренде.

Эта тенденция началась с "сознательного расставания" Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина в 2014 году и стала еще более распространенной с появлением социальных сетей, в частности Instagram. Теперь, когда знаменитости могут обращаться к фанатам напрямую через свои аккаунты, они с большей вероятностью сообщат новости о разводе сами, чем отдадут эту привилегию таблоидам.

Впрочем, фанаты все равно внимательно изучают подобные сообщения, пытаясь узнать дополнительную информацию о своих кумирах. Внимание обращают на все: тон сообщения, даже цветовую гамму и смайлики. Также сравнивают сообщения от пар.

Если сообщение о разводе от Риз Уизерспун было довольно консервативным и нейтральным, то Жизель Бюндхен, объявляя о расставании с Томом Брэди, звучала более оптимистично, чем он.

Риз Уизерспун и Джим Тот Фото: Getty Images

Иногда самое короткое заявление говорит само за себя. Когда прошлым летом Шакира объявила, что расстается Жераром Пике, ее заявление было кратким и жестоким, предвещая грядущую ожесточенную битву. "С сожалением вынуждены подтвердить, что мы расстаемся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим наивысшим приоритетом, мы просим уважать нашу частную жизнь. Спасибо за Ваше понимание".

Шакира и Жерар Пике Фото: Getty Images

С таким количеством примеров, из которых можно черпать вдохновение, вполне естественно, что влиятельные лица в социальных сетях использовали тот же язык, чтобы объявить о своих собственных разводах. Независимо от того, есть ли у них 5000 подписчиков или 5 миллионов, за последние несколько лет для влиятельных лиц стало нормой публиковать объявления о разводе в Instagram, как это делают звезды.

Независимо от того, получили ли они подписчиков за посты о фитнесе, семье или косметике, инфлюенсеры гораздо откровенней "обычных" знаменитостей.

Знаменитости, как правило, просто вынуждены делать подобные заявления, так как о разводе все равно станет известно. А вот стремящиеся к известности люди видят в таких объявлениях возможность раскрутить свой личный бренд или новые проекты.

Для некоторых развод — это просто еще одна часть "пути личностного роста", которым они делятся со своими последователями. Когда Алессия Скаузильо, фитнес-блогер с 25 000 подписчиков в Instagram, в прошлом месяце поделилась новостью о своем разрыве, она сделала это с помощью видео, на котором она плачет, уходит от партнера и в конечном итоге становится "сильнее". Видео было подписано: "Я выбрала себя".

А бьюти-блогер Виктория Джеймсон, у которой в TikTok почти миллион подписчиков, использовала объявление о разводе, чтобы набрать подписчиков и привлечь внимание к своему участию в шоу "Холостяк". В итоге, на шоу она продержалась две недели, а теперь у нее новый имидж, привлекающий фанатов: одинокая женщина, ищущая любви.

Но в любом случае, мода на откровенность в Сети получила новый тренд. Теперь о разводе в Сети сообщают в звездном стиле.

Например, если знаменитости хотят показать, что они расстались по обоюдному согласию и остались друзьями, то они могут использовать теплый и уважительный тон и опубликовать совместное заявление с фотографией или видео. Если же знаменитости хотят показать, что они расстались в результате измены или насилия со стороны бывшего партнера, то они могут использовать резкий и обвинительный тон и опубликовать одностороннее заявление с доказательствами или свидетельствами. А если знаменитости хотят показать, что они не хотят обсуждать свое расставание, то они используют шутливый тон, или вовсе ограничиваются мемом.

Отвечая на вопрос, насколько подобные посты необходимы, эксперты полагают, что знаменитости делают это, чтобы избежать спекуляций от таблоидов, а обычным людям, вероятно, необходимости в подобных постах нет. Но так как модные тренды важны, а онлайн-существование для многих важно, как и реальная жизнь, то, скорей всего, эта тенденция будет набирать силу. И если ваши друзья, или члены семьи захотят развестись, то вы узнаете об этом из соцсетей. И сообщение будет в "звездном" стиле.

Напомним, Риз Уизерспун объявила о разводе после 12 лет брака. Причина развода прозаична: ее отношения с мужем стали платоническими, а не романтичными.