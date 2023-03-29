Модне розставання. Як знаменитості зробили повідомлення про розлучення трендом

Якщо раніше про розлучення селебриті їхні шанувальники дізнавалися з таблоїдів, то тепер зірки обов'язково повідомляють про це в соцмережах, а інші наслідують їхній приклад.

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Коли Різ Візерспун днями оголосила, що розлучається зі своїм чоловіком Джимом Тотом, вона зробила це так, як ми звикли чекати від знаменитостей, що зіткнулися з такою проблемою. Вона опублікувала коротку примирливу спільну заяву в Instagram і попросила про конфіденційність. Пост був закритий для коментарів. І таке повідомлення — це новий тренд. Тепер оголошення про розлучення в Instagram стало настільки обов'язковим, що воно більше не обмежується лише знаменитостями. Впливові особи, бізнес-лідери та навіть звичайні користувачі соцмереж сповіщають весь світ про розлучення. Тон цих заяв, звичайно, різниться, але ідея така: пари, що розлучилися, завжди рухаються далі зі "взаємною повагою". А якщо є діти, то виховують їх разом. Видання The Cut докладно написало про новий модний тренд.

Ця тенденція почалася з "усвідомленого розлучення" Гвінет Пелтроу та Кріса Мартіна у 2014 році та стала ще поширенішою з появою соціальних мереж, зокрема Instagram. Тепер, коли знаменитості можуть звертатися до фанатів безпосередньо через свої акаунти, вони з більшою ймовірністю повідомлять новини про розлучення самі, ніж віддадуть цей привілей таблоїдам.

Утім, фанати все одно уважно вивчають подібні повідомлення, намагаючись дізнатися додаткову інформацію про своїх кумирів. Увагу звертають на все: тон повідомлення, навіть кольори та смайлики. Також порівнюють повідомлення від пар.

Якщо повідомлення про розлучення від Різ Візерспун було досить консервативним і нейтральним, то Жизель Бюндхен, оголошуючи про розлучення з Томом Бреді, звучала оптимістичніше, ніж він.

Різ Візерспун і Джим Тот Фото: Getty Images

Іноді найкоротша заява говорить сама за себе. Коли минулого літа Шакіра оголосила, що розлучається Жераром Піке, її заява була коротка та жорстока, передвіщаючи майбутню запеклу битву. "З жалем змушені підтвердити, що ми розлучаємося. Заради добробуту наших дітей, які є нашим найвищим пріоритетом, ми просимо поважати наше приватне життя. Дякую за Ваше розуміння".

Шакіра та Жерар Піке Фото: Getty Images

Із такою кількістю прикладів, з яких можна черпати натхнення, цілком природно, що впливові особи в соціальних мережах використовували ту саму мову, щоб оголосити про власні розлучення. Мають вони 5000 підписників або 5 мільйонів, за останні кілька років для впливових осіб стало нормою публікувати оголошення про розлучення в Instagram, як це роблять зірки.

Незалежно від того, внаслідок чого на них підписались фанати, інфлюєнсери набагато відвертіші за "звичайних" знаменитостей.

Знаменитості, як правило, просто змушені робити подібні заяви, оскільки про розлучення все одно стане відомо. А ось люди, які прагнуть популярності, бачать у таких оголошеннях можливість розкрутити свій особистий бренд або нові проєкти.

Для деяких розлучення — це ще один етап "шляху особистісного росту", яким вони діляться зі своїми послідовниками. Коли Алесія Скаузільйо, фітнес-блогерка з 25 000 підписників у Instagram, минулого місяця поділилася новиною про свій розрив, вона зробила це за допомогою відео, на якому вона плаче, йде від партнера та зрештою стає "сильнішою". Відео було підписано: "Я обрала себе".

А б'юті-блогерка Вікторія Джеймсон, у якої в TikTok майже мільйон фанатів, використала оголошення про розлучення, щоб набрати більше прихильників і привернути увагу до своєї участі в шоу "Холостяк". У підсумку на шоу вона протрималася два тижні, а тепер експлуатує новий імідж, який приваблює фанатів: самотня жінка, яка шукає кохання.

Але в будь-якому випадку мода на відвертість у мережі отримала новий тренд. Тепер про розлучення в соцмережах повідомляють у зірковому стилі.

Наприклад, якщо знаменитості хочуть показати, що вони розлучилися за згодою та залишилися друзями, то вони можуть використовувати теплий і шанобливий тон і опублікувати спільну заяву з фотографією або відео. Якщо ж знаменитості хочуть показати, що вони розлучилися внаслідок зради чи насильства з боку колишнього партнера, вони можуть використовувати різкий і обвинувальний тон та опублікувати односторонню заяву з доказами чи свідченнями. А якщо знаменитості хочуть показати, що вони не хочуть обговорювати своє розлучення, то вони використовують жартівливий тон або обмежуються мемом.

Відповідаючи на запитання, наскільки подібні пости необхідні, експерти вважають, що знаменитості роблять це, щоб уникнути спекуляцій від таблоїдів, а звичайним людям, ймовірно, потреби в подібних постах немає. Але оскільки модні тренди важливі, а онлайн-існування для багатьох важливе, як і реальне життя, то, швидше за все, ця тенденція набиратиме сили. І якщо ваші друзі або члени сім'ї захочуть розлучитися, ви дізнаєтеся про це із соцмереж. І повідомлення буде в "зірковому" стилі.

Нагадаємо, Різ Візерспун оголосила про розлучення після 12 років шлюбу. Причина розлучення прозаїчна: її стосунки з чоловіком стали платонічними, а не романтичними.