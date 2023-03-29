С браслетом от аборигенов. Представлен первый официальный портрет короля Карла III

Аластер Барфорд, нарисовавший портрет, в 2015 году работал с королевой Елизаветой II.

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Художник Аластер Барфорд, бывший ученый QEST — Фонда стипендий королевы Елизаветы, нарисовал первый официальный портрет нового монарха Великобританиии Карла III, представив его перед визитом короля в Германию, сообщает Daily Mail. Картину разместят на обложке специального коронационного издания Illustrated London News, заказавшего работу, на которую у автора ушло две недели.

Король не позировал художнику, однако Барфорд имел возможность понаблюдать за монархом на приеме в Букингемском дворце в феврале в поддержку глобального биоразнообразия, а также внимательно изучил его фото и сделал несколько предварительных набросков.

На портрете Карл III изображен с браслетом на руке, подаренным ему вождем коренного народа Эквадорской Амазонии Доминго Пиасом. По словам художника это придает картине контекст и достоверность, символизируя защиту королем проблем изменения климата и устойчивого развития.

"Это была великая честь. Это большая ответственность – создать портрет человека, который так много значит для стольких людей. Я хотел запечатлеть его теплоту и чувствительность, сочувствие, которое проявлялось в его общении с людьми, которых он встречал", – сказал Барфорд.

В 2015 году художник уже рисовал портрет королевы Елизаветы II.

Ранее Фокус писал, что показан официальный портрет принца Уильяма и Кейт Миддлтон