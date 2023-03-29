З браслетом від аборигенів. Представлено перший офіційний портрет короля Карла III

Аластер Барфорд, який намалював портрет, у 2015 році працював із королевою Єлизаветою II.

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Художник Аластер Барфорд, колишній вчений QEST — Фонду стипендій королеви Єлизавети, намалював перший офіційний портрет нового монарха Великобританії Карла III, представивши його перед візитом короля до Німеччини, повідомляє Daily Mail. Картину розмістять на обкладинці спеціального коронаційного видання Illustrated London News, що замовило роботу, на яку автор витратив два тижні.

Король не позував художнику, проте Барфорд мав можливість поспостерігати за монархом на прийомі в Букінгемському палаці в лютому на підтримку глобального біорізноманіття, а також уважно вивчив його фото і зробив декілька попередніх нарисів.

На портреті Карла III зображено з браслетом на руці, подарованим йому вождем корінного народу Еквадорської Амазонії Домінго Піасом. За словами художника це надає картині контексту і достовірності, символізуючи захист королем проблем зміни клімату та сталого розвитку.

"Це була велика честь. Це велика відповідальність – створити портрет людини, яка так багато значить для стількох людей. Я хотів відобразити його теплоту і чутливість, співчуття, яке виявлялося у його спілкуванні з людьми, яких він зустрічав", – сказав Барфорд.

У 2015 році художник уже малював портрет королеви Єлизавети II.

Раніше Фокус писав, що показано офіційний портрет принца Вільяма та Кейт Міддлтон