30 марта 2023 года: теплого Алексея - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя стирать и убирать, а также устраивать застолья после заката солнца.

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Что случилось в этот день:

Cегодня в православной церкви почитают память преподобного Алексея. Несмотря на то, что Алексей был из богатой семьи, он отрекся от светской жизни и посвятил себя Богу. Однажды после долгих странствований он прибыл к своему дому, а родной отец не узнал его и помогал ему как нищему с улицы. Алексей прожил под стенами своего дома 17 лет и только после его смерти стало известно, чей он сын.

Согласно народным преданиям, 30 марта приходит настоящая весна, поэтому в народе этот день называют Теплым Алексеем.

Что нельзя делать 29 марта:

если у вас есть маленький ребенок — нельзя занимать хлеб, соль и деньги;

стирать и убирать в доме.

есть пищу животного происхождения;

устраивать застолья после заката солнца.

Народные приметы и поверья:

теплая погода — на урожайный год;

снег быстро тает – ждите хороший сенокос;

холод – к затяжной весне;

высоко летят гуси – будет снегопад.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Виктор, Макар, Павел.

Родились сегодня:

1853 — Винсент Ван Гог, голландский художник-постимпрессионист.

1963 — Алексей Михайличенко, украинский футболист ("Динамо" Киев).

1968 — Селин Дион, канадская певица, автор песен, актриса, композитор.

1986 — Серхио Рамос, испанский футболист, чемпион мира (2010), двукратный чемпион Европы (2008, 2012).

Также в этот день:

1853 год — во львовской аптеке начинает светиться первая керосиновая лампа, сконструированная И. Зегом, И. Лукасевичем, А. Братковским;

1858 год — Хаймен Липмэн из Филадельфии получает патент на карандаш с резинкой на торце;

1922 год — в Киеве создают театр-студия "Березиль" (ныне Харьковский академический украинский драматический театр имени Тараса Шевченко);

1987 год — картину Винсента ван Гога "Подсолнухи" продают за рекордную сумму — 39,85 миллионов долларов.