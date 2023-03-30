30 березня 2023 року: теплого Олексія – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна прати та прибирати, а також влаштовувати застілля після заходу сонця.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Олексія. Незважаючи на те, що Олексій був із багатої сім'ї, він зрікся світського життя і присвятив себе Богу. Якось після довгих мандрівок він прибув до свого будинку, а рідний батько не впізнав його і допомагав йому як жебраку з вулиці. Олексій прожив під стінами свого будинку 17 років, і тільки після його смерті стало відомо, чий він син.
Згідно з народними переказами, 30 березня приходить справжня весна, тож у народі цей день називають "Теплим Олексієм".
Що не можна робити 29 березня:
- якщо у вас є маленька дитина — не можна позичати хліб, сіль та гроші;
- прати та прибирати в будинку;
- споживати їжу тваринного походження;
- влаштовувати застілля після заходу сонця.
Народні прикмети та повір'я:
- тепла погода – на врожайний рік;
- сніг швидко тане — чекайте на хорошу сіножать;
- холод – до затяжної весни;
- високо летять гуси – буде снігопад.
День ангела святкують:
Олександр, Олексій, Віктор, Макар, Павло.
Народилися сьогодні:
1853 — Вінсент Ван Гог, голландський художник-постімпресіоніст.
1963 — Олексій Михайличенко, український футболіст ("Динамо" Київ).
1968 — Селін Діон, канадська співачка, авторка пісень, актриса, композиторка.
1986 — Серхіо Рамос, іспанський футболіст, чемпіон світу (2010), дворазовий чемпіон Європи (2008, 2012).
Також у цей день:
1853 — у львівській аптеці починає світитися перша гасова лампа, сконструйована І. Зегом, І. Лукасевичем, А. Братковським;
1858 — Хаймен Ліпмен з Філадельфії отримує патент на олівець з гумкою на торці;
1922 — у Києві створюють театр-студію "Березіль" (нині Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка);
1987 — картину Вінсента ван Гога "Соняшники" продають за рекордну суму — 39,85 мільйонів доларів.