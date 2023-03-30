30 березня 2023 року: теплого Олексія – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна прати та прибирати, а також влаштовувати застілля після заходу сонця.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Олексія. Незважаючи на те, що Олексій був із багатої сім'ї, він зрікся світського життя і присвятив себе Богу. Якось після довгих мандрівок він прибув до свого будинку, а рідний батько не впізнав його і допомагав йому як жебраку з вулиці. Олексій прожив під стінами свого будинку 17 років, і тільки після його смерті стало відомо, чий він син.

Згідно з народними переказами, 30 березня приходить справжня весна, тож у народі цей день називають "Теплим Олексієм".

Що не можна робити 29 березня:

якщо у вас є маленька дитина — не можна позичати хліб, сіль та гроші;

прати та прибирати в будинку;

споживати їжу тваринного походження;

влаштовувати застілля після заходу сонця.

Народні прикмети та повір'я:

тепла погода – на врожайний рік;

сніг швидко тане — чекайте на хорошу сіножать;

холод – до затяжної весни;

високо летять гуси – буде снігопад.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Віктор, Макар, Павло.

Народилися сьогодні:

1853 — Вінсент Ван Гог, голландський художник-постімпресіоніст.

1963 — Олексій Михайличенко, український футболіст ("Динамо" Київ).

1968 — Селін Діон, канадська співачка, авторка пісень, актриса, композиторка.

1986 — Серхіо Рамос, іспанський футболіст, чемпіон світу (2010), дворазовий чемпіон Європи (2008, 2012).

Також у цей день:

1853 — у львівській аптеці починає світитися перша гасова лампа, сконструйована І. Зегом, І. Лукасевичем, А. Братковським;

1858 — Хаймен Ліпмен з Філадельфії отримує патент на олівець з гумкою на торці;

1922 — у Києві створюють театр-студію "Березіль" (нині Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка);

1987 — картину Вінсента ван Гога "Соняшники" продають за рекордну суму — 39,85 мільйонів доларів.