Лана Дель Рей выходит замуж за музыканта Эвана Виникера, — Billboard

Пара тщательно скрывала свои отношения, однако за последние пару месяцев их несколько раз видели вместе на публике.

Related video

37-летняя американская певица Лана Дель Рей помолвлена с 40-летним музыкальным менеджером, управляющим партнером компании Range Media Partners Званном Виникером. Об этом пишет Billboard.

Пара держала свои отношения в тайне, однако в последнее время их стали видеть чаще на публике. В сентябре влюбленные были замечены на фестивале Malibu Chili Cook-Off, а в начала марта они позировали для фото с фанатами в ресторане Pappy and Harriet’s в Калифорнии.

Возлюбленный звезды Эван Виникер стал управляющим партнером компании Range Media Partners два года назад. Среди его клиентов — Джаред Лето, 30 Seconds to Mars и Скай Феррера. Кроме того, избранник Дель Рей также музыкант и был участником инди-рок-группы Steel Train.

До Винкера знаменитость встречалась с певцом Клейтоном Джонсоном, с которым начала общаться в приложении для знакомств. По слухам, пара планировала пожениться.

Напомним, ранее в этом месяце Лана Дель Рей была награждена наградой Visionary Award на церемонии Billboard 2023 Women in Music.

"Я чувствую, что быть счастливым – это главная цель. Так что я это сделала", — сказала певица во время своей трогательной речи.