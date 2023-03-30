Лана Дель Рей виходить заміж за музиканта Евана Вінікера, — Billboard

Пара ретельно приховувала свої стосунки, проте останнім часом їх кілька разів бачили разом на публіці.

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37-річна американська співачка Лана Дель Рей заручена з 40-річним музичним менеджером, керуючим партнером компанії Range Media Partners. Про це пише Billboard.

Пара тримала свої стосунки в таємниці, проте останнім часом їх почали бачити частіше на публіці. У вересні закоханих помітили на фестивалі Malibu Chili Cook-Off, а на початку березня вони позували для фото з фанатами в ресторані Pappy and Harriet's у Каліфорнії.

Улюблений зірки Еван Вінікер став керуючим партнером компанії Range Media Partners два роки тому. Серед його клієнтів — Джаред Лето, 30 Seconds to Mars та Скай Феррера. Крім того, обранець Дель Рей також музикант і був учасником інді-рок-гурту Steel Train.

До Вінкера знаменитість зустрічалася зі співаком Клейтоном Джонсоном, з яким почала спілкуватися у додатку для знайомств. За чутками, пара планувала одружитися.

Нагадаємо, раніше цього місяця Лана Дель Рей була нагороджена нагородою Visionary Award на церемонії Billboard 2023 Women in Music.

"Я відчуваю, що бути щасливою — це головна мета. Тож я це зробила", — сказала співачка під час своєї зворушливої мови.