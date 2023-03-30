О таких мечтает каждый. 5 самых послушных пород кошек

Главные черты этих пород – высокий интеллект, бесконфликтность и способность к обучению.

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Понятия "кошка" и "послушание" многим кажутся несопоставимыми, поскольку эти животные славятся своенравным характером. Однако все же есть породы кошек, которых можно назвать послушными и поддающимися дрессировке. По словам доктора Марти Беккера из VetStreet, есть несколько пород, которые лучше других поддаются модификации поведения. При этом эксперт добавил, что "некоторые породы или особи определенно более склонны учиться и демонстрировать свои таланты, чем другие".

Абиссинская кошка

Аби обладают очень высоким интеллектом, а также сильно привязываются к своим хозяевам. По словам заводчиков, более верной и преданной кошки, чем абиссинка, не найти. Удивительная преданность человеку и послушность аби, умение прибегать на зов, носить предметы в зубах придают ей схожесть с собакой. Любимая игра абиссинца – это "апорт": кошка с удовольствием будет бегать за брошенной игрушкой и приносить ее обратно для очередного броска. Внимание, которое они получают от обучающих игр и трюков, делает их счастливыми, спокойными и сосредоточенными.

Абиссинская кошка Фото: Getty Images

Американская короткошерстная кошка

Представители этой породы очень умны, а их деликатность и послушание привлекают внимание. Они без проблем ходят на поводке, любят проводить время с человеком, однако не страдают и в одиночестве, находя, чем заняться. Кошки обладают высоким интеллектом, бесконфликтны, легко обучаемы. Они никогда не станут навязывать свое общество хозяевам в неподходящий момент, а для проявления чувств найдут более удобное время. Еще один существенный плюс породы – стрессоустойчивость.

Американские короткошерстные кошки Фото: Pets2.me

Манчкин

Манчкин отличается умом и сообразительностью. Среди других его особенностей – коммуникабельность, послушный и терпеливый характер и полное отсутствие агрессии. Правда, эти крошки любят воровать все, что видят, поэтому ценные вещи лучше держать подальше от их поля зрения.

Котенок манчкина Фото: Getty

Бирманская кошка

Бирманские кошки умны и даже в чем-то мудры. Неоднократно было замечено, что когда с ней беседует хозяин, бирма очень внимательно смотрит на него, будто понимает, о чем он говорит. Из-за этого буддистские монахи прозвали породу "око небес". Она практически не создает проблем в доме, спокойна и рассудительна.

Бирманская кошка – воплощение ума и грации

Донской сфинкс

Представители этой породы обладают мягким и абсолютно бесконфликтным нравом. Они любят сидеть на коленях у хозяина, однако их нельзя назвать приставучими. Они не станут навязываться, если поймут, что в них не нуждаются. Из-за своего миролюбивого характера сфинксы прекрасно уживаются с другими домашними питомцами: хомяками, крысами, птицами.

Донской сфинкс

Ранее Фокус писал о самых линяющих породах кошек.