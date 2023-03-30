Про таких мріє кожен. 5 найслухняніших порід кішок
Головними рисами цих порід є високий інтелект, безконфліктність і здатність до навчання.
Поняття "кішка" та "послух" багатьом здаються несумісними, оскільки ці тварини славляться норовливим характером. Однак усе ж є породи кішок, які можна назвати слухняними та здатними до навчання. За словами доктора Марті Беккера з VetStreet, є кілька порід, які краще за інших піддаються модифікації поведінки. Водночас експерт додав, що "деякі породи чи особини виразно більш схильні навчатися й демонструвати свої таланти, ніж інші".
Абіссинська кішка
Абі мають дуже високий інтелект, а також сильно прив'язуються до своїх господарів. За словами заводчиків, більш вірної та відданої кішки, ніж абіссинка, не знайти. Дивовижна відданість людині та слухняність абі, вміння відгукуватися на поклик, носити предмети в зубах надають їй схожість із собакою. Улюблена гра абіссинця — це "апорт": кішка із задоволенням бігатиме за кинутою іграшкою та приноситиме її назад для чергового кидка. Увага, яку вони отримують від навчальних ігор і трюків, робить їх щасливими, спокійними та зосередженими.
Американська короткошерста кішка
Представники цієї породи дуже розумні, а їхня делікатність і слухняність привертають увагу. Вони без проблем ходять на повідку, люблять проводити час із людиною, проте не страждають і на самоті, знаходячи, чим зайнятися. Кішки мають високий інтелект, безконфліктні, легко навчаються. Вони ніколи не нав'язуватимуть свою компанію господарям у невідповідний момент, а для прояву почуттів знайдуть зручніший час. Ще один істотний плюс породи — стресостійкість.
Манчкін
Манчкін відрізняється розумом і кмітливістю. Серед інших його особливостей — комунікабельність, слухняний і терплячий характер та повна відсутність агресії. Щоправда, ці крихітки люблять красти все, що бачать, тому цінні речі краще тримати подалі від їхнього поля зору.
Бірманська кішка
Бірманські кішки розумні та навіть у чомусь мудрі. Неодноразово було помічено, що, коли з нею розмовляє господар, бірма дуже уважно дивиться на нього, ніби розуміє, про що він говорить. Через це буддистські ченці прозвали породу "око небес". Вона практично не створює проблем у будинку, спокійна та розважлива.
Донський сфінкс
Представники цієї породи мають м'яку й абсолютно безконфліктну вдачу. Вони люблять сидіти на колінах у господаря, проте їх не можна назвати набридливими. Вони не нав'язуватимуться, якщо зрозуміють, що їх не потребують. Через свій миролюбний характер сфінкси чудово уживаються з іншими домашніми вихованцями: хом'яками, щурами, птахами.
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