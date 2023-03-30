Про таких мріє кожен. 5 найслухняніших порід кішок

Головними рисами цих порід є високий інтелект, безконфліктність і здатність до навчання.

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Поняття "кішка" та "послух" багатьом здаються несумісними, оскільки ці тварини славляться норовливим характером. Однак усе ж є породи кішок, які можна назвати слухняними та здатними до навчання. За словами доктора Марті Беккера з VetStreet, є кілька порід, які краще за інших піддаються модифікації поведінки. Водночас експерт додав, що "деякі породи чи особини виразно більш схильні навчатися й демонструвати свої таланти, ніж інші".

Абіссинська кішка

Абі мають дуже високий інтелект, а також сильно прив'язуються до своїх господарів. За словами заводчиків, більш вірної та відданої кішки, ніж абіссинка, не знайти. Дивовижна відданість людині та слухняність абі, вміння відгукуватися на поклик, носити предмети в зубах надають їй схожість із собакою. Улюблена гра абіссинця — це "апорт": кішка із задоволенням бігатиме за кинутою іграшкою та приноситиме її назад для чергового кидка. Увага, яку вони отримують від навчальних ігор і трюків, робить їх щасливими, спокійними та зосередженими.

Абіссинська кішка Фото: Getty Images

Американська короткошерста кішка

Представники цієї породи дуже розумні, а їхня делікатність і слухняність привертають увагу. Вони без проблем ходять на повідку, люблять проводити час із людиною, проте не страждають і на самоті, знаходячи, чим зайнятися. Кішки мають високий інтелект, безконфліктні, легко навчаються. Вони ніколи не нав'язуватимуть свою компанію господарям у невідповідний момент, а для прояву почуттів знайдуть зручніший час. Ще один істотний плюс породи — стресостійкість.

Американські короткошерсті кішки Фото: Pets2.me

Манчкін

Манчкін відрізняється розумом і кмітливістю. Серед інших його особливостей — комунікабельність, слухняний і терплячий характер та повна відсутність агресії. Щоправда, ці крихітки люблять красти все, що бачать, тому цінні речі краще тримати подалі від їхнього поля зору.

Кошеня манчкіна Фото: Getty

Бірманська кішка

Бірманські кішки розумні та навіть у чомусь мудрі. Неодноразово було помічено, що, коли з нею розмовляє господар, бірма дуже уважно дивиться на нього, ніби розуміє, про що він говорить. Через це буддистські ченці прозвали породу "око небес". Вона практично не створює проблем у будинку, спокійна та розважлива.

Бірманська кішка — втілення розуму та грації

Донський сфінкс

Представники цієї породи мають м'яку й абсолютно безконфліктну вдачу. Вони люблять сидіти на колінах у господаря, проте їх не можна назвати набридливими. Вони не нав'язуватимуться, якщо зрозуміють, що їх не потребують. Через свій миролюбний характер сфінкси чудово уживаються з іншими домашніми вихованцями: хом'яками, щурами, птахами.

Донський сфінкс

Раніше Фокус писав про породи кішок, які найдужче линяють.