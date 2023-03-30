Ужасный опыт. Суррогатная мать рассказала, как вынашивала детей для звезды

Шанна Сент-Клер не назвала, кто были ее заказчики, но сообщила, что это был неприятный опыт, так как знаменитость относилась к ней, как к мусору.

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Дня не проходит, чтобы в Сети не появилась новость о том, как очередная знаменитость стала матерью, благодаря суррогатному материнству. Иногда селебрити это делают, потому что не могут забеременеть сами, иногда причина в том, что они боятся процесса родов. 42-летняя Шанна Сент-Клер стала суррогатной матерью для знаменитости пары, но свой опыт она бы не назвала приятным. Об этом пишет Daily Mail.

Пэрис Хилтон и ее супруг Картер Реум недавно стали родителями. Малыш Феликс появился на свет, благодаря суррогатной матери.

42-летняя Пэрис честно призналась, что хоть и хотела стать матерью, но не желала делать это самостоятельно из-за панического страха перед родами. Увидев, как женщина рожает ребенка в ее телешоу "Простая жизнь", она была "травмирована".

Пэрис Хилтон и Картер Реум стали родителями, благодаря суррогатному материнству Фото: Instagram parishilton

Хилтон — последняя из многих знаменитостей, ставших матерями посредством суррогатного материнства. Среди других звезд: Сара Джессика Паркер, Николь Кидман, Граймс, Приянка Чопра, Ребел Уилсон и Ким Кардашьян. Они честно говорят, что воспользовались услугами других женщин. А некоторые, такие как Наоми Кэмпбелл и Эмбер Херд, более скрытны в том, как их дети появились на свет.

Эмбер Херд со своим ребенком Фото: amberheard

Шанна Сент-Клер, будучи суррогатной матерью, отмечает, что не всегда подобные истории заканчиваются теплыми сообщениями, обоюдным счастьем и милыми постами в социальных сетях.

"Суррогатное материнство может принести огромную радость — это невероятный кайф от осознания того, что вы осуществили чью-то мечту, и этот человек получит долгожданного ребенка. Но у вас есть две женщины, которые никогда раньше не знали друг о друге и происходят из совершенно разных социальных и финансовых слоев. Они вынуждены объединится в этом невероятно интимном процессе, чтобы создать ребенка. Есть все шансы, что все пойдет не так. Суррогатное материнство — это не то, чем вы должны заниматься случайно, и важно, чтобы все вовлеченные стороны четко понимали, что именно влечет за собой договоренность", — отмечает Шанна.

Шанна Сент-Клер – идеальная кандидатка на роль суррогатной матери. Парикмахер по профессии, она живет на ферме в Пенсильвании, где держит коз и кур.

Шанна Сент-Клер трижды вынашивала детей для других женщин Фото: Elizabeth Nichols

Она мать троих детей и каждую из беременностей она переносила легко. Когда ей было 30, Шанна прочитала статью в женском журнале о страданиях бесплодных женщин и сразу же почувствовала сочувствие.

У нее и ее мужа-строителя Джозефа было двое собственных сыновей и дочь, но ее первая дочь родилась мертвой на 26-й неделе, поэтому она понимала, как тяжело приходится другим.

С согласия семьи она обратилась в агентство суррогатного материнства.

"Это было не потому, что мне нужно было платить по счетам — у нас все в порядке с финансами. Я воспринимала суррогатное материнство как подарок, который я могла бы сделать другой женщине", — вспоминает Шанна.

Проверка в агентстве была серьезной. Шанна заполнила кучу анкет, прошла психологическую экспертизу, медицинские обследования и сдала анализы.

Затем ее профиль был представлен будущим родителям. Из соображений конфиденциальности Шанна не может назвать никого из тех, кто участвовал в ее опыте суррогатного материнства, а имена изменены.

"Я подружилась с Дженнифер и Марком, самой первой парой, которую я встретила. Я очень сочувствовала Дженнифер, которой было немного за 30, и она заморозила свои яйцеклетки, потому что у нее были проблемы со здоровьем, и она не могла выносить ребенка", — по словам Шанны, Дженнифер происходила из известной и богатой семьи. Но она и ее муж были очень добры и предупредительны.

С яйцеклетками Дженнифер были проблемы, так что Шанна смогла забеременеть только на седьмой раз.

"Контракт был на четыре попытки, но я подписала новый контракт, потому что дать этим людям семью стало моей миссией. Я вложила в это много сил и эмоций", — отмечает женщина.

В течение трех лет Шанна получала выплату в размере 50 000 долларов, которая покрывала потерю дохода от ее работы, поездку в клинику ЭКО и другие расходы.

Когда Шанна родила мальчика, пара находилась в родильном зале. Все были счастливы и с Дженнифер и Марком она общается до сих пор. Именно Дженнифер нашла для Шанны следующую клиентку. Ее Шанна называет Кэтрин. Кэтрин была из богатой и известной семьи и хотела стать матерью-одиночкой.

"Ей было чуть за 40, и она пыталась завести ребенка с собственными яйцеклетками и донорской спермой. Она пыталась в течение многих лет и использовала других суррогатных матерей, но ничего не выходило", — Шанна отмечает, что, так как ее первый опыт суррогатного материнства был удачным, она не предвидела никаких проблем.

Но Кэтрин вела себя отстраненно и сдержанно. Эмоциональную связь наладить не удалось. Она даже не поблагодарила Шанну за ее усилия. Первая попытка забеременеть не увенчалась успехом. А перед второй Кэтрин пригласила Шанну и ее мужа на ужин.

По словам женщины, ее клиентка вела себя грубо.

"Она хамила официантам, выбирала еду из меню, которую я не хотела, высмеяла меня, когда я сказала, что не буду пить вино и даже флиртовала с моим мужем", — вспоминает Шанна. Она вспоминает, что Кэтрин принимала валиум и даже убеждала ее принять таблетку, говоря, что это "не повредит".

Также она грубо отзывалась о предыдущей суррогатной матери, заявив, что выкидыш был ее виной.

По словам Кэтрин, суррогатная мать ждала в аэропорту свой рейс, чтобы навестить своего отца, который был нездоров.

Шанна говорит, что она была ошеломлена следующим комментарием Кэтрин: "Я сказала ей не путешествовать, но она поехала, и посмотрите, что произошло!… Мертвый ребенок".

Фото: Getty Images

Вторая попытка тоже не увенчалась успехом, но на третий раз Шанне удалось забеременеть. Однако Кэтрин не была слишком взволнована. И буквально через несколько дней сообщила ей, что уже другая суррогатная мать родила ей сына.

"Она сказала, что хочет рассказать мне сама, прежде чем я прочитаю об этом в газетах, и когда я заметила, что она никогда не говорила мне, что у нее есть другая суррогатная мать, она заявила, что не обязана сообщать о подобном", — Шанна говорит, что была шокирована. И даже на секунду пожелала, чтобы третья попытка забеременеть ребенком Кэтрин в итоге закончилась неудачей.

Но если сначала беременность протекала хорошо, то вскоре у Шанны начались проблемы со здоровьем. Она держала Кэтрин в курсе, предупредила, что у нее может быть выкидыш. А она холодно спросила, сколько ей должна.

Она была поражена, когда Кэтрин ответила: "Шанна, наши отношения закончились. Я потрясена вашей холодностью в связи с рождением моего ребенка. Перешлите свои счета". В итоге она заплатила около 11 000 долларов плюс расходы.

По словам Шанны, в контракте, который она подписала с Кэтрин, была указана плата в размере 45 000 долларов за ребенка, 55 000 долларов, если бы родились близнецы, и 60 000 долларов за тройню или более.

Две женщины больше не разговаривали, а через две недели после того, как она разорвала отношения с Кэтрин, у Шанны случился выкидыш.

"Это был очень, очень тяжелый период", — вспоминает она.

Спустя несколько месяцев Кэтрин выступила по телевидению и пренебрежительно отзывалась о суррогатных матерях. Шанна вспоминает, что была очень расстроена, потому что отношение Кэтрин заставило ее почувствовать себя служанкой.

"Я беспокоюсь, что к суррогатному материнству относятся слишком легкомысленно — вы можете заказать свою дизайнерскую одежду и обувь и своего дизайнерского ребенка. Очевидно, что бывают случаи, когда женщина физически не может выносить ребенка. Но я думаю, что когда у тебя есть деньги и привилегии, есть опасность, что ты подумаешь: "Я могу заставить кого-нибудь выносить для меня ребенка", — отмечает Шанна.

Шанна также убеждена, что женщины, детей которых рожают суррогатные матери, должны говорить об этом правду.

"Мне грустно за женщин, которые девять месяцев вынашивают эту прекрасную жизнь, передавая ее кому-то другому, а испытания, через которые они прошли, никак не отмечаются", — говорит женщина.

Наоми Кэмпбелл, дочь которой, скорей всего, родила суррогатная мать Фото: Naomi Campbell/Instagram

Через четыре года после того, как Шанна и Кэтрин расстались, Шанна родила близнецов для обычной пары, с которой она познакомилась на конференции по вопросам бесплодия. Роды были сложными, у Шанны случился инсульт и судороги, и она провела в реанимации семь дней. Больше заниматься суррогатным материнством она не будет. А самая важная вещь, которой, по словам Шанны, она научилась, будучи суррогатной матерью, — это никогда не спешить с договоренностью.

"Я считаю, что обе женщины должны заранее сесть, работая с авторитетным агентством суррогатного материнства, чтобы подробно изложить, что все ожидают от этого путешествия. Если вы этого не сделаете, есть так много вещей, которые могут пойти не так", — отмечает она.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как знаменитости пользуются услугами суррогатных матерей и сколько это стоит. Цена стандартная, но звезды часто оплачивают дорогие клиники и процедуры для женщин, которые вынашивают их детей.