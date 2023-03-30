Жахливий досвід. Сурогатна мати розповіла, як виношувала дітей для зірки

Шанна Сент-Клер не назвала, хто був її замовницею, але повідомила, що це був неприємний досвід, оскільки знаменитість ставилась до неї як до сміття.

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Дня не минає, щоб у мережі не з'явилася новина про те, як чергова знаменитість стала матір'ю завдяки сурогатному материнству. Іноді селебріті це роблять, тому що не можуть завагітніти самі, іноді причина у тому, що вони бояться процесу пологів. 42-річна Шанна Сент-Клер стала сурогатною матір'ю для знаменитості пари, але свій досвід вона не назвала б приємним. Про це пише Daily Mail.

Періс Гілтон та її чоловік Картер Реум нещодавно стали батьками. Малюк Фелікс з'явився на світ завдяки сурогатній матері.

42-річна Періс чесно зізналася, що хоч і хотіла стати матір'ю, але не хотіла робити це самостійно через панічний страх перед пологами. Побачивши, як жінка народжує дитину в її телешоу "Просте життя", вона отримала "психологічну травму".

Періс Гілтон та Картер Реум стали батьками завдяки сурогатному материнству. Фото: Instagram parishilton

Гілтон — остання з багатьох знаменитостей, які стали матерями за допомогою сурогатного материнства. Серед інших зірок: Сара Джессіка Паркер, Ніколь Кідман, Ґраймз, Пріянка Чопра, Ребел Вілсон та Кім Кардаш'ян. Вони щиро кажуть, що скористалися послугами інших жінок. А деякі, такі як Наомі Кемпбелл та Ембер Герд, більш потайливі в тому, як їхні діти з'явилися на світ.

Ембер Герд зі своєю дитиною Фото: amberheard

Шанна Сент-Клер, яка була сурогатною матір'ю, зазначає, що не завжди подібні історії закінчуються теплими повідомленнями, взаємним щастям і милими постами у соціальних мережах.

"Сурогатне материнство може принести величезну радість — це неймовірний кайф від усвідомлення того, що ви здійснили чиюсь мрію, і ця людина отримає довгоочікувану дитину. Але у вас є дві жінки, які ніколи раніше не знали одна про одну і походять з абсолютно різних соціальних і фінансових верств, вони змушені об'єднатися в цьому неймовірно інтимному процесі, щоб створити дитину, є всі шанси, що все піде не так, суворе материнство — це не те, чим ви повинні займатися випадково, і важливо, щоб усі залучені сторони чітко розуміли, що саме тягне за собою домовленість", — зазначає Шанна.

Шанна Сент-Клер — ідеальна кандидатка на роль сурогатної матері. Перукарка за професією, вона живе на фермі в Пенсільванії, де тримає кіз і курей.

Шанна Сент-Клер тричі виношувала дітей для інших жінок Фото: Elizabeth Nichols

Вона мати трьох дітей і кожну вагітність переносила легко. Коли їй було 30, Шанна прочитала статтю в жіночому журналі про страждання безплідних жінок й одразу відчула співчуття.

У неї та її чоловіка-будівельника Джозефа було двоє власних синів і дочка, але її перша дочка народилася мертвою на 26-му тижні, тому вона розуміла, як важко іншим.

Зі згоди сім'ї вона звернулася до агентства сурогатного материнства.

"Це було не тому, що мені потрібно було платити за рахунками — у нас все гаразд із фінансами. Я сприймала сурогатне материнство як подарунок, який я могла б зробити іншій жінці", — згадує Шанна.

Перевірка в агенції була серйозною. Шанна заповнила купу анкет, пройшла психологічну експертизу, медичні обстеження та здала аналізи.

Потім її профіль було представлено майбутнім батькам. З міркувань конфіденційності Шанна не може назвати нікого з тих, хто брав участь у її досвіді сурогатного материнства, а імена змінені.

"Я потоваришувала з Дженніфер і Марком, найпершою парою, яку я зустріла. Я дуже співчувала Дженніфер, якій було трохи за 30, і вона заморозила свої яйцеклітини, бо мала проблеми зі здоров'ям, і вона не могла виносити дитину", — за словами Шанни, Дженніфер походила з відомої та багатої сім'ї. Але вона та її чоловік були дуже добрими та делікатними.

З яйцеклітинами Дженніфер були проблеми, і Шанна змогла завагітніти лише під час сьомої спроби.

"Контракт був на чотири спроби, але я підписала новий контракт, тому що дати цим людям сім'ю стало моєю місією. Я вклала в це багато сил та емоцій", — зазначає жінка.

Протягом трьох років Шанна отримувала виплату у розмірі 50 000 доларів, яка покривала втрату доходу від її роботи, поїздку до клініки ЕКЗ та інші витрати.

Коли Шанна народила хлопчика, пара перебувала у пологовому залі. Всі були щасливі й з Дженніфер і Марком вона спілкується досі. Саме Дженніфер знайшла для Шанни наступну клієнтку. Її Шанна називає Кетрін. Кетрін була з багатої та відомої родини та хотіла стати матір'ю-одиначкою.

"Їй було трохи за 40, і вона намагалася завести дитину з власними яйцеклітинами та донорською спермою. Вона намагалася протягом багатьох років і використовувала інших сурогатних матерів, але нічого не виходило", — Шанна зазначає, що, оскільки її перший досвід сурогатного материнства був вдалим, вона не передбачала жодних проблем.

Але Кетрін поводилася відсторонено і стримано. Емоційний зв'язок налагодити не вдалося. Вона навіть не подякувала Шанні за її зусилля. Перша спроба завагітніти не мала успіху. А перед другою Кетрін запросила Шанну та її чоловіка на вечерю.

За словами жінки, її клієнтка поводилася грубо.

"Вона сварилась з офіціантами, вибирала їжу з меню, яку я не хотіла, висміяла мене, коли я сказала, що не питиму вино і навіть фліртувала з моїм чоловіком", — згадує Шанна. Вона каже, що Кетрін приймала валіум і навіть переконувала її прийняти таблетку, кажучи, що це "не зашкодить".

Також вона грубо відгукувалася про попередню сурогатну матір, заявивши, що викидень був її провиною.

За словами Кетрін, сурогатна мати чекала в аеропорту на свій рейс, щоб відвідати свого батька, який був нездоровий.

Шанна каже, що вона була приголомшена наступним коментарем Кетрін: "Я сказала їй не подорожувати, але вона поїхала, і подивіться, що сталося! Мертва дитина".

Фото: Getty Images

Друга спроба теж не увінчалася успіхом, але втретє Шанні вдалося завагітніти. Однак Кетрін не була надто схвильована. І буквально за кілька днів повідомила їй, що вже інша сурогатна мати народила їй сина.

"Вона сказала, що хоче розповісти мені сама, перш ніж я прочитаю про це в газетах, і коли я зазначила, що вона ніколи не говорила мені, що має іншу сурогатну матір, вона заявила, що не зобов'язана повідомляти про подібне", — Шанна каже, що була шокована. І навіть на секунду побажала, щоб третя спроба завагітніти дитиною Кетрін закінчилася невдачею.

Але якщо спочатку вагітність протікала добре, то незабаром у Шанни почалися проблеми зі здоров'ям. Вона тримала Кетрін у курсі, попередила, що може статись викидень. А вона холодно запитала, скільки їй винна.

Вона була вражена, коли Кетрін відповіла: "Шанно, наші стосунки закінчилися. Я вражена вашою холодністю у зв'язку з народженням моєї дитини. Перешліть свої рахунки". Зрештою вона заплатила майже 11 тисяч доларів плюс витрати.

За словами Шанни, у контракті, який вона підписала з Кетрін, була зазначена плата у розмірі 45 000 доларів за дитину, 55 000 доларів, якби народилися близнюки, та 60 000 доларів за трійню чи більше.

Дві жінки більше не розмовляли, а через два тижні після того, як вона розірвала стосунки з Кетрін, у Шанни стався викидень.

"Це був дуже, дуже тяжкий період", — згадує вона.

Через кілька місяців Кетрін виступила по телебаченню і зневажливо відгукувалася про сурогатних матерів. Шанна згадує, що була дуже засмучена, тому що ставлення Кетрін змусило її відчути себе служницею.

"Я турбуюся, що до сурогатного материнства ставляться надто легковажно — ви можете замовити свій дизайнерський одяг та взуття та свою дизайнерську дитину. Очевидно, що бувають випадки, коли жінка фізично не може виносити дитину. Але я думаю, що коли у тебе є гроші та привілеї, є небезпека, що ти подумаєш: "Я можу змусити когось виносити для мене дитину", — зазначає Шанна.

Шанна також переконана, що жінки, дітей котрих народжують сурогатні матері, повинні говорити про це правду.

"Мені сумно за жінок, які дев'ять місяців виношують це прекрасне життя, передаючи його комусь іншому, а випробування, через які вони пройшли, ніяк не відзначаються", — каже жінка.

Наомі Кемпбелл, дочку якої, швидше за все, народила сурогатна мати Фото: Naomi Campbell/Instagram

Через чотири роки після того, як Шанна та Кетрін розійшлись, Шанна народила близнюків для звичайної пари, з якою вона познайомилася на конференції з питань безпліддя. Пологи були складними, у Шанни стався інсульт та судоми, і вона провела у реанімації сім днів. Більше займатися сурогатним материнством вона не буде. А найважливіша річ, якій, за словами Шанни, вона навчилася, як сурогатна мати, — це ніколи не поспішати з домовленістю.

"Я вважаю, що обидві жінки повинні заздалегідь сісти, працюючи з авторитетною агенцією сурогатного материнства, щоб докладно викласти, що всі очікують від цієї подорожі. Якщо ви цього не зробите, є так багато речей, які можуть піти не так", — зазначає вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як знаменитості користуються послугами сурогатних матерів та скільки це коштує. Ціна стандартна, але зірки часто оплачують дорогі клініки та процедури для жінок, які виношують їхніх дітей.