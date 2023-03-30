Рассел Кроу не появится в сиквеле фильма "Гладиатор", зато там снимется Пол Мескаль

Звезда оригинального фильма подтвердил, что в новом "Гладиаторе" он не появится, но желает молодому коллеге удачи.

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58-летний Рассел Кроу подтвердил, что не будет участвовать в съемках фильма "Гладиатор 2", после того, как получил "Оскар" в номинации "лучшая мужская роль" в 2001 году. Зато в сиквеле снимется восходящая звезда, номинант на "Оскар" и предположительный бойфренд Анджелины Джоли Пол Мескаль. Об этом пишет Daily Mail.

Подтверждение о том, что сиквелу "Гладиатора" быть, появилось только два месяца назад. Ридли Скотт давно планировал продолжение, но дальше планов дело не пошло. Он даже хотел "оживить" полководца Максимуса, роль которого исполнил Кроу, с помощью римских богов и заставить его сражаться в самых кровопролитных войнах в истории человечества. Сиквел получил рабочее название "Гладиатор 2: Убийца Христа"

В оригинальном фильме Рассел Кроу сыграл Максимуса — бывшего римского генерала, который был продан в рабство после убийства его семьи, но вернулся в Рим, чтобы отомстить императору Коммоду (Хоакин Феникс).

Фильм собрал 503 миллиона долларов в прокате, получил пять "Оскаров" и множество других наград.

Сиквел снимет Ридли Скотт, Пол Мескаль исполнит роль Люциуса, племянника Коммода. Также в фильме появился Дензел Вашингтон.

Пол Мескаль Фото: GQ

58-летний Кроу сообщил на Шоу Райана Турбиди, что не работает над сиквелом, хотя и желает Мескалю удачи.

"Я был уверен, что в какой-то момент они захотят меня о чем-то спросить, но все молчали. Это продолжение истории, так что меня это совсем не касается", — объяснил актер.

"Этот молодой актер Пол — хороший парень, и я желаю ему удачи", — сказал Кроу, что идея сиквела "Гладиатора" ему нравится.

Трейлер фильма "Гладиатор"

Он также отметил, что участие в создании нового фильма примут его старые друзья: дизайнеры, оружейники и кожевники, которые делают доспехи.

"Я не хочу слишком долго об этом говорить, потому что это возвращает меня в тот период времени, когда я, очевидно, был значительно моложе", — признал Кроу, сказав, что ему всегда нравилось сниматься в исторических фильмах, где есть эффектные костюмы и возможность помахать мечом.

Но Рассел Кроу еще не на пенсии. В следующий раз его можно будет увидеть в фильме The Pope’s Exorcist ("Экзорцист Папы"). Премьера состоится 7 апреля 2023 года.

Кроу сыграет отца Габриэле Аморта, который неофициально был главным экзорцистом Ватикана и провел более 100 тысяч ритуалов изгнания дьявола. Отец Габриэле — реальный персонаж. Он умер в 2016 году, написав мемуары о своей деятельности. Права на историю жизни итальянского экзорциста и экранизацию его воспоминаний компания Screen Gems приобрела еще в 2018 году.

Ранее стало известно, что Рассел Кроу женился на своей молодой возлюбленной. Со своей первой женой, австралийской актрисой Даниэль Спенсер, он развелся в 2012 году.