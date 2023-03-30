Рассел Кроу не з'явиться у сиквелі фільму "Гладіатор", зате там зніметься Пол Мескаль

Зірка оригінального фільму підтвердила, що в новому "Гладіаторі" він не з'явиться, але бажає молодому колезі удачі.

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58-річний Рассел Кроу підтвердив, що не братиме участі у створенні фільму "Гладіатор 2", після того, як отримав "Оскар" у номінації "найкраща чоловіча роль" у 2001 році. Натомість у сиквелі зніметься висхідна зірка, номінант на "Оскар" і бойфренд Анджеліни Джолі Пол Мескаль. Про це пише Daily Mail.

Підтвердження про те, що сиквелу "Гладіатора" бути, з'явилося лише два місяці тому. Рідлі Скотт давно планував продовження, але далі за плани справа не пішла. Він навіть хотів "оживити" полководця Максимуса, роль якого виконав Кроу, за допомогою римських богів і змусити його битися в кровопролитних війнах в історії людства. Сиквел отримав робочу назву "Гладіатор 2: Вбивця Христа"

В оригінальному фільмі Рассел Кроу зіграв Максимуса — колишнього римського генерала, який був проданий у рабство після вбивства його родини, але повернувся до Риму, щоб помститися імператору Коммоду (Хоакін Фенікс).

Фільм зібрав 503 мільйони доларів у прокаті, отримав п'ять "Оскарів" та безліч інших нагород.

Сиквел зніме Рідлі Скотт, Пол Мескаль виконає роль Люціуса, племінника Коммода. Також у фільмі з'явився Дензел Вашингтон.

Підлога Мескаль Фото: GQ

58-річний Кроу повідомив на Шоу Райана Турбіді, що не працює над сиквелом, хоча й бажає Мескалю удачі.

"Я був упевнений, що в якийсь момент вони захочуть мене про щось запитати, але всі мовчали. Це продовження історії, тож мене це зовсім не стосується", — пояснив актор.

"Цей молодий актор Пол — гарний хлопець, і я бажаю йому удачі", — сказав Кроу, що ідея сиквела "Гладіатора" йому подобається.

Трейлер фильму "Гладіатор"

Він також зазначив, що участь у створенні нового фільму візьмуть його старі друзі: дизайнери, зброярі та шкіряники, які роблять обладунки.

"Я не хочу надто довго про це говорити, тому що це повертає мене в той період часу, коли я, очевидно, був значно молодшим", — визнав Кроу, сказавши, що йому завжди подобалося зніматися в історичних фільмах, де є ефектні костюми та можливість помахати мечем.

Але Рассел Кроу ще не на пенсії. Наступного разу його можна буде побачити у фільмі The Pope's Exorcist ("Екзорцист Папи"). Прем'єра відбудеться 7 квітня 2023 року.

Кроу зіграє отця Габріеле Аморта, який неофіційно був головним екзорцистом Ватикану і провів понад 100 тисяч ритуалів вигнання диявола. Батько Габріеле – реальний персонаж. Він помер у 2016 році, написавши мемуари про свою діяльність. Права на історію життя італійського екзорциста та екранізацію його спогадів компанія Screen Gems придбала ще у 2018 році.

Раніше стало відомо, що Рассел Кроу одружився зі своєю молодою коханою. Зі своєю першою дружиною, австралійською актрисою Даніель Спенсер, він розлучився ще у 2012 році.