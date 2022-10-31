58-річний Рассел Кроу таємно одружився з молодою коханою, – ЗМІ

Сам актор поки що ніяк не прокоментував інформацію, поширену таблоїдами.

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58-річний новозеландський кіноактор і режисер Рассел Кроу, найбільш відомий роллю в історичній драмі Рідлі Скотта "Гладіатор", як і його 39-річна подруга Брітні Теріот помічені з обручками, що дало ЗМІ привід говорити про таємне одруження пари в Римі, повідомляє Daily Mail.

Так, Брітні намагалася прикрити обручку, коли махала рукою папараці, виходячи з готелю разом з актором. Кроу зараз перебуває у столиці Італії на зйомках фільму "Папський екзорцист". Її кохану неодноразово помічали поруч із ним. Пара гуляла італійським містом, тримаючись за руки.

Вважається, що вони познайомилися на зйомках фільму Рассела "Розбите місто" 2013 року, коли Брітні пробувала себе в ролі актриси.

Свої стосунки вони підтвердили у листопаді у 2020 році, поцілувавшись на тенісному корті.

У 2018 році Рассел завершив шлюборозлучний процес з Даніель Спенсер, з якою одружився у квітні 2003 року. Весілля відбулося на його фермі в Нана-Глен, Новий Південний Вельс. У колишньої пари двоє синів-підлітків, Чарльз та Тенісон. Вони розлучилися у 2012 році і завершили розлучення через шість років.

Багато таблоїдів відзначили неймовірну схожість колишньої дружини актора з його нинішньою пасією.

Вперше як пару Кроу і Теріот побачили світ зовсім недавно. Пара разом прийшла на прем'єру карткового трилера Poker Face у Римі.

Нагадаємо, Рассел Кроу помітно прибавив у вазі.