Гладіатор вже не той: розповнілого Рассела Кроу помітили з молодою коханою в Римі

58-річний новозеландський оскароносний актор і режисер Рассел Кроу вирушив до Італії разом зі своєю 32-річною подругою Брітні Теріот та синами від першого шлюбу — 16-річним Тенісоном та 18-річним Чарльзом. У Римі він знімається у новому фільмі "Я у Папи екзорцист", пише Daily Mail.

Знаменитість помітили у Пантеоні. Це так званий "Храм усіх богів", видатний пам'ятник історії та архітектури стародавнього Риму, збудований між 118 та 128 роками н. е. Там Кроу змішався з десятками інших туристів, проте не помітити його і не впізнати було складно, незважаючи на те, що він був із бородою, в окулярах та з великим животом.

На ньому була чорна сорочка-поло і такого ж кольору шорти. Образ він завершив яскраво-синіми кросівками із чорними шкарпетками, а також сонцезахисними окулярами.

Коли Рассел піднімав телефон, щоб сфотографувати пам'ятки, його обвислий "пивний" живіт зрадливо виглядав з-під одягу.

[ + – ] Рассел Кроу у Римі Фото: Backgrid

Від колишньої атлетичної статури Кроу, який зіграв головну роль полководця Максимуса в історичній художній драмі Рідлі Скотта "Гладіатор" (2000), яка взяла п'ять "Оскарів" і принесла статуетку акторові за кращу чоловічу роль, не залишилося й сліду. Він помітно погладшав.

Зі свого боку його дівчина Брітні, актриса, що стала агентом з нерухомості, виглядала шикарно у кремовій сукні-сорочці, сонцезахисних окулярах та білих кросівках із сумкою Dior.

Після Пантеону компанія вирушила на площу Іспанії, а потім Кроу заглянув у магазин Cartier на Віа Кондотті у супроводі одного зі своїх синів.

За інформацією ЗМІ, Рассел зустрів Брітні на зйомках свого фільму "Розбите місто" 2013 року. Пара публічно не говорила про свій роман, незважаючи на те, що їх неодноразово фотографували разом. Стосунки вони підтвердили поцілунком на тенісному корті у листопаді 2020 року.

Наприкінці минулого року Кроу та Теріо провели час у Таїланді і на Мальті, де знімалися у фільмах "Призовий боєць: Життя Джема Белчера" та "Найбільший пивний забіг".

До того, як почати зустрічатися з Брітні, Кроу був одружений з Деніелл Спенсер. Вони одружилися в квітні 2003 року на його фермі в Нана-Глен, а розлучилися в 2012-му, завершивши розлучення лише через шість років.

У містичному фільмі "Я у Папи екзорцист", знятому на реальних подіях, Рассел зіграє Габріеля Аморта — священнослужителя, який обіймав посаду головного ватиканського екзорциста, який, як кажуть, провів понад сто тисяч обрядів вигнання диявола за час своєї професійної діяльності. Він помер 2016-го у віці 91 року. Його смерть викликала національну жалобу в Італії, де близько 500 тисяч людей щороку відвідують екзорцистів.

За життя Аморт написав пару мемуарів "Екзорцист розповідає свою історію" (An Exorcist Tells His Story) та "Екзорцист: Інші історії" (An Exorcist: More Stories), де поділився своїм багатим досвідом боротьби із Сатаною та демонами за душі людей.

Режисером фільму стане Джуліус Ейвері, найвідоміший за фільмом жахів 2018 року "Оверлорд". Він дуже хотів попрацювати з Расселом і бачив лише його у головній ролі.

Нагадаємо, два роки тому Кроу пожертвував 5 тисяч доларів на відновлення відомого бейрутського ресторану Le Chef, який, як і багато будівель та закладів у столиці Лівану, був серйозно пошкоджений потужним вибухом, який стався в порту Бейрута 4 серпня 2020-го.