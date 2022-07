Гладиатор уже не тот: располневший Рассел Кроу замечен с молодой возлюбленной в Риме

От былой фигуры актера не осталось и следа.

58-летний новозеландский оскароносный актер и режиссер Рассел Кроу отправился в Италию вместе со своей 32-летней подругой Бритни Териот и сыновьями от первого брака – 16-летним Теннисоном и 18-летним Чарльзом. В Риме он снимается в новом фильме "Я у Папы экзорцист", пишет Daily Mail.

Знаменитость заметили в Пантеоне. Это так называемый "Храм всех богов", выдающийся памятник истории и архитектуры древнего Рима, построенный между 118 и 128 годами н. э. Там Кроу смешался с десятками других туристов, однако не заметить его и не узнать было сложно, несмотря на то, что он был с бородой, в очках и с внушительным животом.

На нем была черная рубашка-поло и такого же цвета шорты. Образ он завершил ярко-синими кроссовками с черными носками, а также солнцезащитными очками.

Когда Рассел поднимал вверх телефон, чтобы сфотографировать достопримечательности, его обвисший "пивной" живот предательски выглядывал из-под одежды.

[ + – ] Рассел Кроу в Риме Фото: Backgrid

От былой атлетической фигуры Кроу, сыгравшего главную роль полководца Максимуса в исторической художественной драме Ридли Скотта "Гладиатор" (2000), взявшей пять "Оскаров" и принесшей статуэтку актеру за лучшую мужскую роль, не осталось и следа. Он заметно располнел и обрюзг.

В свою очередь его девушка Бритни, актриса, ставшая агентом по недвижимости, выглядела шикарно в кремовом платье-рубашке, солнцезащитных очках и белых кроссовках с сумкой Dior.

После Пантеона компания отправилась на площадь Испании, а затем Кроу заглянул в магазин Cartier на Виа Кондотти в сопровождении одного из своих сыновей.

По информации СМИ, Рассел встретил Бритни на съемках своего фильма "Разбитый город" 2013 года. Пара публично не говорила о своем романе, несмотря на то, что их неоднократно фотографировали вместе. Отношения они подтвердили поцелуем на теннисном корте в ноябре 2020 года.

В конце прошлого года Кроу и Терио провели время в Таиланде и на Мальте, где снимались в фильмах "Призовый боец: Жизнь Джема Белчера" и "Величайший пивной забег".

До того, как начать встречаться с Бритни, Кроу был женат на Даниэль Спенсер. Они поженились в апреле 2003 года на его ферме в Нана-Глен, а расстались в 2012-м, завершив развод только шесть лет спустя.

В мистическом фильме "Я у Папы экзорцист", снятом на реальных событиях, Рассел сыграет реально существовавшего Габриэля Аморта – священнослужителя, занимавшего пост главного ватиканского экзорциста, который, как говорят, провел более ста тысяч обрядов изгнания дьявола за время своей профессиональной деятельности. Он скончался в 2016-м в возрасте 91 года. Его смерть вызвала национальный траур в Италии, где около 500 тысяч человек ежегодно посещают экзорцистова.

При жизни Аморт написал пару мемуаров "Экзорцист рассказывает свою историю" (An Exorcist Tells His Story) и "Экзорцист: Другие истории" (An Exorcist: More Stories), где поделился своим богатым опытом борьбы с Сатаной и демонами за души людей.

Режиссером фильма станет Джулиус Эйвери, наиболее известный по фильму ужасов 2018 года "Оверлорд". Он очень хотел поработать с Расселом и видел только его в главной роли.

Напомним, два года назад Кроу пожертвовал 5 тысяч долларов на восстановление известного бейрутского ресторана Le Chef, который, как и многие здания и заведения в столице Ливана, был серьезно поврежден мощнейшим взрывом, который произошел в порту Бейрута 4 августа 2020-го.